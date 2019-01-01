У Луцьку трактор врізався у легковик. ФОТО
Сьогодні, 20:16
У Луцьку на проспекті Перемоги трактор протаранив легковий автомобіль марки Fiat.
Про це повідомляє власкор інтернет-видання "Волинь24".
ДТП трапилася близько 16:40 у вівторок, 6 серпня.
Зазначають, що через дорожньо-транспортну пригоду був ускладнений рух від гіпермаркету "Там Там" і вздовж усієї вулиці Винниченка.
На місці аварії працювала патрульна поліція.
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Про це повідомляє власкор інтернет-видання "Волинь24".
ДТП трапилася близько 16:40 у вівторок, 6 серпня.
Зазначають, що через дорожньо-транспортну пригоду був ускладнений рух від гіпермаркету "Там Там" і вздовж усієї вулиці Винниченка.
На місці аварії працювала патрульна поліція.
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