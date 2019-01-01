У Луцьку трактор врізався у легковик. ФОТО





Про це повідомляє власкор інтернет-видання



ДТП трапилася близько 16:40 у вівторок, 6 серпня.



Зазначають, що через дорожньо-транспортну пригоду був ускладнений рух від гіпермаркету "Там Там" і вздовж усієї вулиці Винниченка.



На місці аварії працювала патрульна поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Перемоги трактор протаранив легковий автомобіль марки Fiat.Про це повідомляє власкор інтернет-видання "Волинь24" ДТП трапилася близько 16:40 у вівторок, 6 серпня.Зазначають, що через дорожньо-транспортну пригоду був ускладнений рух від гіпермаркету "Там Там" і вздовж усієї вулиці Винниченка.На місці аварії працювала патрульна поліція.

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