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У Луцьку трактор врізався у легковик. ФОТО

У Луцьку трактор врізався у легковик. ФОТО
У Луцьку на проспекті Перемоги трактор протаранив легковий автомобіль марки Fiat.

Про це повідомляє власкор інтернет-видання "Волинь24".

ДТП трапилася близько 16:40 у вівторок, 6 серпня.

Зазначають, що через дорожньо-транспортну пригоду був ускладнений рух від гіпермаркету "Там Там" і вздовж усієї вулиці Винниченка.

На місці аварії працювала патрульна поліція.

У Луцьку трактор врізався у легковик. ФОТО
У Луцьку трактор врізався у легковик. ФОТО
У Луцьку трактор врізався у легковик. ФОТО
У Луцьку трактор врізався у легковик. ФОТО

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Теги: трактор, Луцьк, аварія
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