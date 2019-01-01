Чоловік, якого збило авто у Нововолинську, помер





Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду від 30 липня, повідомляє



Нагадаємо, 16 липня близько 23:25 вантажний автомобіль Mercedes під керуванням 51-річного мешканці Володимира-Волинського здійснив наїзд на чоловіка. Потерпілий отримав тілесні ушкодження у вигляді перелому основи та склепіння черепа, перелому ребер та був госпіталізований у Нововолинську ЦМЛ.



55-річний житель Нововолинська помер у реанімаційному відділенні.



За фактом дорожньо-транспортної пригоди, слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України.



Слідство з’ясовує причини смерті потерпілого та наявність причинного зв’язку між отриманими тілесними ушкодженнями в ДТП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пішохід, який раптово вибіг на проїжджу частину та потрапив під автомобіль в Нововолинську на вулиці Луцькій, помер в реанімаційному відділенні лікарні.Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду від 30 липня, повідомляє Буг. Нагадаємо, 16 липня близько 23:25 вантажний автомобіль Mercedes під керуванням 51-річного мешканці Володимира-Волинського здійснив наїзд на чоловіка. Потерпілий отримав тілесні ушкодження у вигляді перелому основи та склепіння черепа, перелому ребер та був госпіталізований у Нововолинську ЦМЛ.55-річний житель Нововолинська помер у реанімаційному відділенні.За фактом дорожньо-транспортної пригоди, слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України.Слідство з’ясовує причини смерті потерпілого та наявність причинного зв’язку між отриманими тілесними ушкодженнями в ДТП.

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