«Вашу думку чують і вас розуміють»: луцькі патрульні зустрілися з громадськістю. ФОТО





Неформальна зустріч відбулась сьогодні, 6 серпня, - повідомляє



«Ви – той лакмусовий папірець, який вказує нам, ефективно чи неефективно ми працюємо. Вашу думку чують і вас розуміють. Саме тому ми зібрались зараз, аби поспілкуватись відверто про наболіле, обговорити проблеми, знайти виходи», - зауважив очільник патрульних Андрій Крутень.



Андрій Крутень розповів, що нині відкритим залишається питання набору кадрів у патрульну поліцію, наразі не вистачає близько 30 відсотки співробітників.



«Але ті працівники, які є, на високому рівні виконують службові обов’язки. У нас є рота тактико-оперативного реагування, куди також потрібні люди, бо вони виконують особливо складні завдання, виявляють і затримують злочинців «по гарячих слідах». Я побачив значне навантаження на патрульних поліцейських, тому зараз кількість людей в ротах зрівняли, це дало змогу зменшити підсилення», - розповів Андрій Володимирович.



Окрім цього, він наголосив, що його задача – щоб рівень безпеки в місті відповідав уявленням громадськості.



Очільник обласного центру зайнятості Роман Романюк порадив Андрієві Крутню, аби керівник цінував кадри, мотивував поліцейських, підтримував. Також висловив готовність до подальшої співпраці.



Психолог Світлана Сасюк розвинула цю думку і сказала, що має бути ціла система психологічної підтримки та розвантаження поліцейських.



Очільник одного з ОСББ в місті Олександр Новак зауважив, що дуже багато залежить від ментальності громадян.



Під час зустрічі говорили про рівень довіри в суспільстві до поліції, про проблеми автомобілів на єврономерах, організацію дорожнього руху в місті, співпрацю з громадськими огрганізаціями та ОСББ.



Серед присутніх на заході була кординатор проектів Громадянського Руху "СВІДОМІ", засновником якого є Андрій Покровський, Христина Назар та режисер, громадський активіст Сергій Шараєвський, які висловили конкретні пропозиції, як покращити організацію дорожнього руху в місті, зокрема про правильність їх розміщення на вулицях.



"Позитивно, що ми сьогодні провели зустріч зі стількома свідомими й активними людьми. Ми почули кожного з вас і готові далі працювати по кожному конкретному напрямку. Але дуже важливо було зустрітись вперше усім разом, познайомитись, обговорити наболіле», - завершив зустріч Андрій Крутень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку патрульні зустрілися з представниками громадянського суспільства.Неформальна зустріч відбулась сьогодні, 6 серпня, - повідомляє патрульна поліція Волині на сторінці у Facebook.«Ви – той лакмусовий папірець, який вказує нам, ефективно чи неефективно ми працюємо. Вашу думку чують і вас розуміють. Саме тому ми зібрались зараз, аби поспілкуватись відверто про наболіле, обговорити проблеми, знайти виходи», - зауважив очільник патрульнихАндрій Крутень розповів, що нині відкритим залишається питання набору кадрів у патрульну поліцію, наразі не вистачає близько 30 відсотки співробітників.«Але ті працівники, які є, на високому рівні виконують службові обов’язки. У нас є рота тактико-оперативного реагування, куди також потрібні люди, бо вони виконують особливо складні завдання, виявляють і затримують злочинців «по гарячих слідах». Я побачив значне навантаження на патрульних поліцейських, тому зараз кількість людей в ротах зрівняли, це дало змогу зменшити підсилення», - розповів Андрій Володимирович.Окрім цього, він наголосив, що його задача – щоб рівень безпеки в місті відповідав уявленням громадськості.Очільник обласного центру зайнятостіпорадив Андрієві Крутню, аби керівник цінував кадри, мотивував поліцейських, підтримував. Також висловив готовність до подальшої співпраці.Психологрозвинула цю думку і сказала, що має бути ціла система психологічної підтримки та розвантаження поліцейських.Очільник одного з ОСББ в містізауважив, що дуже багато залежить від ментальності громадян.Під час зустрічі говорили про рівень довіри в суспільстві до поліції, про проблеми автомобілів на єврономерах, організацію дорожнього руху в місті, співпрацю з громадськими огрганізаціями та ОСББ.Серед присутніх на заході була кординатор проектів Громадянського Руху "СВІДОМІ", засновником якого єта режисер, громадський активістякі висловили конкретні пропозиції, як покращити організацію дорожнього руху в місті, зокрема про правильність їх розміщення на вулицях."Позитивно, що ми сьогодні провели зустріч зі стількома свідомими й активними людьми. Ми почули кожного з вас і готові далі працювати по кожному конкретному напрямку. Але дуже важливо було зустрітись вперше усім разом, познайомитись, обговорити наболіле», - завершив зустріч Андрій Крутень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію