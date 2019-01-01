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На Волині будують музей для зберігання човна-довбанки. ВІДЕО

На Волині будують музей для зберігання човна-довбанки. ВІДЕО
Унікальний човен-довбанка, який знайшли на Волині, отримав нове приміщення у Маневицькому краєзнавчому музеї.

На облаштування приміщення планують виділити більше 1,5 мільйони гривень, - повідомляє Суспільне Волині.

Як відомо, у серпні 2015 року човен випадково виявили у річці Стир біля села Старосілля на Волині, у той час стояла посуха. Науковців вразила не лише довжина човна, видовбаного із цілого стовбура дерева, але його стан. Зараз з’ясовують — з якої породи дерева зробили довбанку. Серед варіантів - в’язь, дуб та верба біла.
На Волині будують музей для зберігання човна-довбанки. ВІДЕО


«Я раніше схилявся, що це верба, бо багато професорів казали, що це з легкої деревини, Але коли він вже 3 роки простояв і коли ми його перевозили, то він 2 тони 70 кілограм заважив, тому я думаю що він з міцнішої деревини. Науковці з Вільнюсу приїжджали дали радіовуглецевий аналіз 1229-1256 роки, з Києва приїжджали, литовці приїжджали, поляки приїжджали», - розповідає директор Маневицького краєзнавчого музею Петро Хомич.

Після того, як будівництво приміщення для човна завершиться, експонат відкриють для огляду. Поки побачити його можуть науковці з різних країн світу, які досліджують цей експонат.
На Волині будують музей для зберігання човна-довбанки. ВІДЕО

«Проходить на даний момент реконструкція Маневицького краєзнавчого музею. З добудовою цього приміщення для човна. Тобто тут буде музей одного експонату. Тут цей човен займе чільне місце, на даний момент поки будуть проходити консерваційні і реставраційні робот над цим човном», - каже директор музею.


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Теги: Волинь
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