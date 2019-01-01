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До Луцька привезли мощі та ікону, яка зцілює від онкозахворювань

До Луцька привезли мощі та ікону, яка зцілює від онкозахворювань
До Луцька привезли чудотворну ікону Божої Матері “Всецариця” (Пантанаса) та частички мощей святих великомученика Георгія Побіноносця і Священномученика Харлампія.

Прихожани зустрічали святині на подвір’ї кафедрального собору Всіх Святих землі Волинської о 15 годині 6 серпня, - повідомляє Православна Волинь.

Згодом священники відслужили молебень з акафістом “Всецариці”, який очолив настоятель храму у співслужінні кліриків.

Відразу ж після акафісту розпочалось всенічне бдіння.

Святині перебуватимуть у Луцьку до завтрішнього вечора. Сьгодні опівночі розпочнеться Божественна Літургія.

Завтра зранку, 7 серпня, о 7:30 розпочнеться молебень і відразу після його закінчення буде звершена Божественна Літургія.

Святині перебуватимуть у храмі до закінчення вечірнього богослужіння у середу 7 серпня.

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Теги: Луцьк, релігія, УПЦ
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