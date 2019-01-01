До Луцька привезли мощі та ікону, яка зцілює від онкозахворювань
Сьогодні, 22:27
До Луцька привезли чудотворну ікону Божої Матері “Всецариця” (Пантанаса) та частички мощей святих великомученика Георгія Побіноносця і Священномученика Харлампія.
Прихожани зустрічали святині на подвір’ї кафедрального собору Всіх Святих землі Волинської о 15 годині 6 серпня, - повідомляє Православна Волинь.
Згодом священники відслужили молебень з акафістом “Всецариці”, який очолив настоятель храму у співслужінні кліриків.
Відразу ж після акафісту розпочалось всенічне бдіння.
Святині перебуватимуть у Луцьку до завтрішнього вечора. Сьгодні опівночі розпочнеться Божественна Літургія.
Завтра зранку, 7 серпня, о 7:30 розпочнеться молебень і відразу після його закінчення буде звершена Божественна Літургія.
Святині перебуватимуть у храмі до закінчення вечірнього богослужіння у середу 7 серпня.
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Прихожани зустрічали святині на подвір’ї кафедрального собору Всіх Святих землі Волинської о 15 годині 6 серпня, - повідомляє Православна Волинь.
Згодом священники відслужили молебень з акафістом “Всецариці”, який очолив настоятель храму у співслужінні кліриків.
Відразу ж після акафісту розпочалось всенічне бдіння.
Святині перебуватимуть у Луцьку до завтрішнього вечора. Сьгодні опівночі розпочнеться Божественна Літургія.
Завтра зранку, 7 серпня, о 7:30 розпочнеться молебень і відразу після його закінчення буде звершена Божественна Літургія.
Святині перебуватимуть у храмі до закінчення вечірнього богослужіння у середу 7 серпня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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