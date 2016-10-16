У Криму звільнили одного з українських політв`язнів
Сьогодні, 22:58
В окупованому Криму звільнили українського політв`язня Олександра Стешенка.
Українець зараз удома, в Харкові, повідомив активіст Об'єднання родичів політв'язнів Кремля, брат утримуваного в Росії політв'язня Євгена Панова Ігор Котельянец, - пише "Газета ua".
"Політв'язня зі списку Сенцова Сашу Стешенка звільнили. Сьогодні ми в Об'єднанні родичів політв'язнів Кремля цілий день чекали, затамувавши подих. Сашу Стешенка вивозили з Криму на материк", - написав він.
Котельянец подякував за допомогу представнику президента на півострові Антону Кориневич.
12 квітня активісти з громадської ініціативи "Крим SOS", що російські силовики затримали Олександра Стешенка на пункті пропуску "Чонгар" на в'їзді до анексованого Росією Криму. Про це їм повідомила мати затриманого. Пізніше ФСБ Росії почала заперечувати, що затримувала харків'янина. Його знайшли у спецприймальнику для тих, хто відбуває адміністративне покарання. 24 квітня його мали випустити, але посадили у неопізнаний білий мікроавтобус та відвезли у невідомому напрямку.
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Українець зараз удома, в Харкові, повідомив активіст Об'єднання родичів політв'язнів Кремля, брат утримуваного в Росії політв'язня Євгена Панова Ігор Котельянец, - пише "Газета ua".
"Політв'язня зі списку Сенцова Сашу Стешенка звільнили. Сьогодні ми в Об'єднанні родичів політв'язнів Кремля цілий день чекали, затамувавши подих. Сашу Стешенка вивозили з Криму на материк", - написав він.
Котельянец подякував за допомогу представнику президента на півострові Антону Кориневич.
12 квітня активісти з громадської ініціативи "Крим SOS", що російські силовики затримали Олександра Стешенка на пункті пропуску "Чонгар" на в'їзді до анексованого Росією Криму. Про це їм повідомила мати затриманого. Пізніше ФСБ Росії почала заперечувати, що затримувала харків'янина. Його знайшли у спецприймальнику для тих, хто відбуває адміністративне покарання. 24 квітня його мали випустити, але посадили у неопізнаний білий мікроавтобус та відвезли у невідомому напрямку.
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