В Україні зростуть зарплати та пенсії
Сьогодні, 01:13
В Україні піднімуть рівень мінімальної заробітної плати та пенсії. Відомі навіть передбачувані суми.
У наступному 2020 році пенсіонери отримуватимуть не менше 1800-1900 гривень, а планка мінімальної зарплати повинна становити мінімум 6500 гривень. Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, - повідомляє Politeka.
Розенко зазначив, що найближчим підвищення українцям слід чекати вже з 1 грудня поточного року.
Надалі, за словами віце-прем’єр-міністра, фінансовим благополуччям жителів країни займуться вже новообрані депутати парламенту і новопризначені міністри. Вони і будуть стверджувати державний бюджет на 2020 рік, де буде вказано яким і коли буде підвищення пенсій і зарплат.
«Нагадаю, що Кабінет міністрів України повинен до 15 вересня 2019 року подати проект бюджету на затвердження Верховної Ради», – підкреслив Павло Розенко.
Він додав, що на сьогодні рівень «мінімалки» становить близько 4200 гривень, однак, на його думку, мінімальна зарплата повинна становити не менше 6500 гривень.
Що стосується пенсій, то Розенко сказав: «Я думаю, що розмір мінімальної пенсії можна фіксувати на рівні не менше 1800-1900 гривень з 1 січня 2020 року».
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У наступному 2020 році пенсіонери отримуватимуть не менше 1800-1900 гривень, а планка мінімальної зарплати повинна становити мінімум 6500 гривень. Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, - повідомляє Politeka.
Розенко зазначив, що найближчим підвищення українцям слід чекати вже з 1 грудня поточного року.
Надалі, за словами віце-прем’єр-міністра, фінансовим благополуччям жителів країни займуться вже новообрані депутати парламенту і новопризначені міністри. Вони і будуть стверджувати державний бюджет на 2020 рік, де буде вказано яким і коли буде підвищення пенсій і зарплат.
«Нагадаю, що Кабінет міністрів України повинен до 15 вересня 2019 року подати проект бюджету на затвердження Верховної Ради», – підкреслив Павло Розенко.
Він додав, що на сьогодні рівень «мінімалки» становить близько 4200 гривень, однак, на його думку, мінімальна зарплата повинна становити не менше 6500 гривень.
Що стосується пенсій, то Розенко сказав: «Я думаю, що розмір мінімальної пенсії можна фіксувати на рівні не менше 1800-1900 гривень з 1 січня 2020 року».
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