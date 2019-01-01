В Україні зростуть зарплати та пенсії

В Україні піднімуть рівень мінімальної заробітної плати та пенсії. Відомі навіть передбачувані суми.У наступному 2020 році пенсіонери отримуватимуть не менше 1800-1900 гривень, а планка мінімальної зарплати повинна становити мінімум 6500 гривень. Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, - повідомляє Politeka.Розенко зазначив, що найближчим підвищення українцям слід чекати вже з 1 грудня поточного року.Надалі, за словами віце-прем’єр-міністра, фінансовим благополуччям жителів країни займуться вже новообрані депутати парламенту і новопризначені міністри. Вони і будуть стверджувати державний бюджет на 2020 рік, де буде вказано яким і коли буде підвищення пенсій і зарплат.«Нагадаю, що Кабінет міністрів України повинен до 15 вересня 2019 року подати проект бюджету на затвердження Верховної Ради», – підкреслив Павло Розенко.Він додав, що на сьогодні рівень «мінімалки» становить близько 4200 гривень, однак, на його думку, мінімальна зарплата повинна становити не менше 6500 гривень.Що стосується пенсій, то Розенко сказав: «Я думаю, що розмір мінімальної пенсії можна фіксувати на рівні не менше 1800-1900 гривень з 1 січня 2020 року».