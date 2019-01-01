На Волині зменшилося поголів`я корів
Сьогодні, 23:42
На Волині скоротилося поголів`я великої рогатої худоби.
Про це повідомляють у департаменті агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації.
«Волинська область – традиційна у веденні сільського господарства. Тобто, агропромисловий комплекс складається із місцевих господарів та господарств різних форм власності, відсутні агрохолдинги. Більшість аграріїв розвивають галузі тваринництва та рослинництва у комплексі. Це дозволяє мати певну стабільність та незалежність від ринкових коливань на продукцію», - зауважив директор департаменту АПР Юрій Горбенко відкриваючи захід під час зустрічі із зоотехніками господарств області.
Також очільник головного аграрного відомства області відмітив, що насторожує зменшення поголів’я ВРХ. На сьогодні налічується 139 тис. голів ВРХ і в тому числі 85,5 тис. корів.
Проте, волинські підприємства не зменшують кількості утримуваних корів, адже продукція молочного скотарства завжди витребувана у всіх країнах світу. Багато підприємств використовують сучасні технології, що дозволяє отримувати високі результати.
«Молочна галузь завжди була і буде життєвою необхідністю для людей», - підкреслив Юрій Горбенко.
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Про це повідомляють у департаменті агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації.
«Волинська область – традиційна у веденні сільського господарства. Тобто, агропромисловий комплекс складається із місцевих господарів та господарств різних форм власності, відсутні агрохолдинги. Більшість аграріїв розвивають галузі тваринництва та рослинництва у комплексі. Це дозволяє мати певну стабільність та незалежність від ринкових коливань на продукцію», - зауважив директор департаменту АПР Юрій Горбенко відкриваючи захід під час зустрічі із зоотехніками господарств області.
Також очільник головного аграрного відомства області відмітив, що насторожує зменшення поголів’я ВРХ. На сьогодні налічується 139 тис. голів ВРХ і в тому числі 85,5 тис. корів.
Проте, волинські підприємства не зменшують кількості утримуваних корів, адже продукція молочного скотарства завжди витребувана у всіх країнах світу. Багато підприємств використовують сучасні технології, що дозволяє отримувати високі результати.
«Молочна галузь завжди була і буде життєвою необхідністю для людей», - підкреслив Юрій Горбенко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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