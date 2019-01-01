На Волині зменшилося поголів`я корів

На Волині скоротилося поголів`я великої рогатої худоби.Про це повідомляють у департаменті агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації.«Волинська область – традиційна у веденні сільського господарства. Тобто, агропромисловий комплекс складається із місцевих господарів та господарств різних форм власності, відсутні агрохолдинги. Більшість аграріїв розвивають галузі тваринництва та рослинництва у комплексі. Це дозволяє мати певну стабільність та незалежність від ринкових коливань на продукцію», - зауважив директор департаменту АПРвідкриваючи захід під час зустрічі із зоотехніками господарств області.Також очільник головного аграрного відомства області відмітив, що насторожує зменшення поголів’я ВРХ. На сьогодні налічується 139 тис. голів ВРХ і в тому числі 85,5 тис. корів.Проте, волинські підприємства не зменшують кількості утримуваних корів, адже продукція молочного скотарства завжди витребувана у всіх країнах світу. Багато підприємств використовують сучасні технології, що дозволяє отримувати високі результати.«Молочна галузь завжди була і буде життєвою необхідністю для людей», - підкреслив Юрій Горбенко.