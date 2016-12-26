На Україну насувається небезпечний вірус грипу
Сьогодні, 03:14
У новому епідемічному сезоні в Україні очікуються чотири штами грипу.
Наступний епідемічний сезон грипу та ГРВІ очікується в Україні вже зовсім скоро, - РБК-Україна.
Цієї осені та взимку українцям будуть загрожувати чотири штами вірусу. Про це розповіли в прес-службі Міністерства охорони здоров'я.
Серед штамів грипу, від яких страждатимуть жителі країни, найбільш агресивним вважається сінгапурський A (H3N2), який вже проявив себе у сезоні 2018-2019. Він небезпечний тим, що може викликати пневмонію та інші важкі ускладнення.
Крім сінгапурського грипу, згідно з прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, в сезоні 2019-2020 проявлять себе такі штами:
A/Brisbane/02/2018 (H1N1);
вірус, схожий на B/Colorado/06/2017;
вірус, схожий на B/Phuket/3073/2013.
У МОЗ нагадали, що найефективнішим захистом від грипу є вакцинація. Вже в жовтні 2019 року буде закуплено півмільйона доз вакцин від грипу.
Придбати вакцини можна буде за власні кошти в аптеках. Крім того, підприємства або ж регіональна влада з місцевих бюджетів можуть профінансувати вакцинацію особливо уразливих груп, до яких належать медичні працівники, працівники сфери освіти, діти до п'яти років, вагітні, люди похилого віку, а також пацієнти з хронічними захворюваннями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Наступний епідемічний сезон грипу та ГРВІ очікується в Україні вже зовсім скоро, - РБК-Україна.
Цієї осені та взимку українцям будуть загрожувати чотири штами вірусу. Про це розповіли в прес-службі Міністерства охорони здоров'я.
Серед штамів грипу, від яких страждатимуть жителі країни, найбільш агресивним вважається сінгапурський A (H3N2), який вже проявив себе у сезоні 2018-2019. Він небезпечний тим, що може викликати пневмонію та інші важкі ускладнення.
Крім сінгапурського грипу, згідно з прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, в сезоні 2019-2020 проявлять себе такі штами:
A/Brisbane/02/2018 (H1N1);
вірус, схожий на B/Colorado/06/2017;
вірус, схожий на B/Phuket/3073/2013.
У МОЗ нагадали, що найефективнішим захистом від грипу є вакцинація. Вже в жовтні 2019 року буде закуплено півмільйона доз вакцин від грипу.
Придбати вакцини можна буде за власні кошти в аптеках. Крім того, підприємства або ж регіональна влада з місцевих бюджетів можуть профінансувати вакцинацію особливо уразливих груп, до яких належать медичні працівники, працівники сфери освіти, діти до п'яти років, вагітні, люди похилого віку, а також пацієнти з хронічними захворюваннями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Назвали групу крові довгожителів
Сьогодні, 04:08
На Україну насувається небезпечний вірус грипу
Сьогодні, 03:14
В Україні зростуть зарплати та пенсії
Сьогодні, 01:13
«Динамо» програло «Брюгге» перший матч відбору ЛІги чемпіонів
Сьогодні, 00:23