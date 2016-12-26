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На Україну насувається небезпечний вірус грипу

На Україну насувається небезпечний вірус грипу
У новому епідемічному сезоні в Україні очікуються чотири штами грипу.

Наступний епідемічний сезон грипу та ГРВІ очікується в Україні вже зовсім скоро, - РБК-Україна.

Цієї осені та взимку українцям будуть загрожувати чотири штами вірусу. Про це розповіли в прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

Серед штамів грипу, від яких страждатимуть жителі країни, найбільш агресивним вважається сінгапурський A (H3N2), який вже проявив себе у сезоні 2018-2019. Він небезпечний тим, що може викликати пневмонію та інші важкі ускладнення.

Крім сінгапурського грипу, згідно з прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, в сезоні 2019-2020 проявлять себе такі штами:

A/Brisbane/02/2018 (H1N1);
вірус, схожий на B/Colorado/06/2017;
вірус, схожий на B/Phuket/3073/2013.

У МОЗ нагадали, що найефективнішим захистом від грипу є вакцинація. Вже в жовтні 2019 року буде закуплено півмільйона доз вакцин від грипу.

Придбати вакцини можна буде за власні кошти в аптеках. Крім того, підприємства або ж регіональна влада з місцевих бюджетів можуть профінансувати вакцинацію особливо уразливих груп, до яких належать медичні працівники, працівники сфери освіти, діти до п'яти років, вагітні, люди похилого віку, а також пацієнти з хронічними захворюваннями.

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Теги: Україна, грип
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