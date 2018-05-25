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У Луцьку продавали пиво у заборонений час. ФОТО

У Луцьку продавали пиво у заборонений час. ФОТО
Луцькі муніципали виявили магазин, у якому попри заборону продавати алкогольні напої у нічний час.

Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради.

Як відомо, в об’єктах торгівлі та на винос у закладах ресторанного господарства з 22:00 до 08:00 години, згідно рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 20.04.2011 № 9/23 «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів».
У Луцьку продавали пиво у заборонений час. ФОТО

Так, 4 серпня в магазині «Міні маркет» по проспекту Волі, 29, близько першої години ночі, відбувся продаж 1,5 літра пива. Цікавий і той факт, що ціна пива – 75 гривень. Після дзвінка продавчині на місце прибула власниця, яка заявляла, що у неї є ліценція на продаж алкоголю, а рішення виконкому та розпорядження міського голови то дня неї не документи, які вона зобов’язана виконувати.

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Теги: Луцьк, муніципальна варта
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Коментарі 1
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Треба від суми штрафу половину віддавати тим хто даний факт зафіксував і проблема вирішиться за тиждень!
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