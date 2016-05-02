Назвали групу крові довгожителів





Дані наукового дослідження свідчать про те, що набори антитіл, еритроцитів і антигенів визначають, які шанси людини дожити до глибокої старості, - повідомляє



За даними фахівців, люди з першою групою крові найменше схильні до серйозних хвороб. Їх кров добре захищена від інфекцій, тому власники першої групи найчастіше стають довгожителями. Однак їм варто звернути увагу на роботу серця і судин.



Носії другої групи мають схильність до цукрового діабету, більше схильні до стресів і простудних захворювань. У третьої групи крові високий ризик онкології, вони часто хворіють на ангіну і отитом. Люди з четвертою групою легше піддаються різним інфекціям і страждають пороками серця. Раніше японські вчені назвали групу крові, яка пов'язана з високим ризиком смерті.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчені вважають, що група крові впливає на тривалість життя людини.Дані наукового дослідження свідчать про те, що набори антитіл, еритроцитів і антигенів визначають, які шанси людини дожити до глибокої старості, - повідомляє УНІАН За даними фахівців, люди з першою групою крові найменше схильні до серйозних хвороб. Їх кров добре захищена від інфекцій, тому власники першої групи найчастіше стають довгожителями. Однак їм варто звернути увагу на роботу серця і судин.Носії другої групи мають схильність до цукрового діабету, більше схильні до стресів і простудних захворювань. У третьої групи крові високий ризик онкології, вони часто хворіють на ангіну і отитом. Люди з четвертою групою легше піддаються різним інфекціям і страждають пороками серця. Раніше японські вчені назвали групу крові, яка пов'язана з високим ризиком смерті.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію