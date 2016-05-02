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Назвали групу крові довгожителів

Назвали групу крові довгожителів
Вчені вважають, що група крові впливає на тривалість життя людини.

Дані наукового дослідження свідчать про те, що набори антитіл, еритроцитів і антигенів визначають, які шанси людини дожити до глибокої старості, - повідомляє УНІАН.

За даними фахівців, люди з першою групою крові найменше схильні до серйозних хвороб. Їх кров добре захищена від інфекцій, тому власники першої групи найчастіше стають довгожителями. Однак їм варто звернути увагу на роботу серця і судин.

Носії другої групи мають схильність до цукрового діабету, більше схильні до стресів і простудних захворювань. У третьої групи крові високий ризик онкології, вони часто хворіють на ангіну і отитом. Люди з четвертою групою легше піддаються різним інфекціям і страждають пороками серця. Раніше японські вчені назвали групу крові, яка пов'язана з високим ризиком смерті.



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Теги: медицина, наука
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