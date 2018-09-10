У Мінфіні не знають, де взяти гроші на добудову волинської шахти

У Міністерстві фінансів України повідомляють, що на добудову шахти №10 "Нововолинська" не вистачає грошей.Про це йдеться у повідомленні на сайті Волинської ОДА."У Державному бюджеті України на 2019 рік Міністерству енергетики та вугільної промисловості як головному розпоряднику бюджетних коштів за бюджетною програмою за КПКВК 1101530 "Державна підтримка будівництва шахти № 10 "Нововолинська" передбачено кошти у сумі 69 000,0 тис. гривень. Помісячним розписом бюджетних асигнувань на січень - травень 2019 року видатки за зазначеною бюджетною програмою передбачені в обсязі 25 000,0 тис. гривень", - йдеться у відповіді Мінфіну за підписом заступника МіністраДепутати Волинської обласної ради у зверненні запропонували внести зміни до Державного бюджету України на 2019 рік в частині передбачення видатків за бюджетною програмою КПКВК 1101530 "Державна підтримка будівництва шахти № 10 "Нововолинська" у обсязі 150 000,0 тис. гривень.При цьому, не визначені джерела збалансування державного бюджету для здійснення таких видатків у поточному році. Крім того, відсутні фінансові розрахунки зазначеної потреби коштів. Разом з тим, статтею 52 Бюджетного кодексу України визначено порядок та чіткий перелік умов внесення змін до закону про Державний бюджет України.У зв’язку з цим, порушене питання має вирішуватися у встановленому чинним законодавством порядку", - відповів Василь Шкураков.