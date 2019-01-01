У волинянки «з-під носа» вкрали велосипед
Сьогодні, 08:25
У Берестечку в місцевої мешканки вкрали велосипед, яка той залишила поблизу місцевого кооперативу.
Про це пише Волинь Нова.
Коли жінка повернулась, то транспорту вже не було на місці.
Пропажу по «гарячих» слідах знайшли працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області. Велосипед вилучили в 47-річного жителя сусіднього села Кутрів.
Зазначають, що крадій був раніше судимий.
Леся ВЛАШИНЕЦЬ.
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Про це пише Волинь Нова.
Коли жінка повернулась, то транспорту вже не було на місці.
Пропажу по «гарячих» слідах знайшли працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області. Велосипед вилучили в 47-річного жителя сусіднього села Кутрів.
Зазначають, що крадій був раніше судимий.
Леся ВЛАШИНЕЦЬ.
Передрук або відтворення у будь-якій формі цього матеріалу без письмової згоди volyn.com.ua заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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