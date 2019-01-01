У волинянки «з-під носа» вкрали велосипед





Про це пише



Коли жінка повернулась, то транспорту вже не було на місці.



Пропажу по «гарячих» слідах знайшли працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області. Велосипед вилучили в 47-річного жителя сусіднього села Кутрів.



Зазначають, що крадій був раніше судимий.



Леся ВЛАШИНЕЦЬ.



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