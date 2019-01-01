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У волинянки «з-під носа» вкрали велосипед

У волинянки «з-під носа» вкрали велосипед
У Берестечку в місцевої мешканки вкрали велосипед, яка той залишила поблизу місцевого кооперативу.

Про це пише Волинь Нова.

Коли жінка повернулась, то транспорту вже не було на місці.

Пропажу по «гарячих» слідах знайшли працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області. Велосипед вилучили в 47-річного жителя сусіднього села Кутрів.

Зазначають, що крадій був раніше судимий.

Леся ВЛАШИНЕЦЬ.

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Теги: Волинь, крадіжка
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