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Показали, яким був заїзд до Луцька понад 30 років тому. РЕТРОФОТО

Показали, яким був заїзд до Луцька понад 30 років тому. РЕТРОФОТО
Опублікували світлину 1978 року, на якій зображений в'їзний знак «Луцьк».

Світлину можна переглянути на сторінці дослідниці Тетяни Яцечко-Блаженко у Facebook.

«Як вам в'їзд до Луцька в 1978 року. Саме так рекламували наше місто колись», – йдеться у дописі.

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Показали, яким був заїзд до Луцька понад 30 років тому. РЕТРОФОТО

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Теги: ретрофото, Луцьк, історія
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