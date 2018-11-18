Показали, яким був заїзд до Луцька понад 30 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 08:52
Опублікували світлину 1978 року, на якій зображений в'їзний знак «Луцьк».
Світлину можна переглянути на сторінці дослідниці Тетяни Яцечко-Блаженко у Facebook.
«Як вам в'їзд до Луцька в 1978 року. Саме так рекламували наше місто колись», – йдеться у дописі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як виглядав луцький військовий аеродром майже 100 років тому. РЕТРОФОТО
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Світлину можна переглянути на сторінці дослідниці Тетяни Яцечко-Блаженко у Facebook.
«Як вам в'їзд до Луцька в 1978 року. Саме так рекламували наше місто колись», – йдеться у дописі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як виглядав луцький військовий аеродром майже 100 років тому. РЕТРОФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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