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Курс валют у Луцьку на 7 серпня

Курс валют у Луцьку на 7 серпня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25.416, а продаж - 25.826.

Євро при купівлі становить - 28.269, продажу - 28.934.

Курс російського рубля: купівля - 0.356, продаж - 0.406.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.256, продаж - 6.737.

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Теги: курс валют, Луцьк
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