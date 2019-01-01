Яке свято 7 серпня: що потрібно обов'язково зробити в цей день

7 серпня в народному календарі вшановують пам'ять святої Анни – матері Марії, яка народила Ісуса Христа.Анна народилася у сім'ї священика. Згодом вийшла заміж, однак не могла зачати дитину. Але одного разу Іоаким пішов у пустелю, де йому з'явився ангел, який сповістив, що Анна незабаром повинна народити дочку.Чоловік повернувся додому, і через деякий час його дружина таки народила дівчинку. За іудейським звичаєм на 15-ий день її назвали Марією. Назвали її так, як наказав робити ангел, сказавши, що ім'я дочки Анни і Іоакима підготував сам Господь.Іменини сьогодні святкують: Олександр, Анна.– Тепло 7 серпня – прикмета до того, що зима буде без великої кількості снігопадів.– Який день 7 серпня до обіду – такою буде зима до грудня.– Лелеки в зграї збираються – зима буде холодною і ранньою.– Прохолодний ранок – зима рано настане.– Мурахи 7 серпня різко збільшують свої мурашники – швидше за все, зима буде достатньо холодною.1. Сьогодні прийнято збирати запашні трави та варити з них чай. В давнину люди вірили, що такий напій допоможе впоратися з недугою.1. Сваритися в цей день – до біди.