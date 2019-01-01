На «Ягодині» у водія вантажівки вилучили картини. ФОТО

На митному посту «Ягодин» вилучили картини, які можуть бути культурними цінностями.Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.На митному посту Ягодин у вантажівці серед офіційно задекларованого товару виявили твори живопису, що можуть бути культурними цінностями. Водій транспортного засобу не зміг ані пояснити наявність «зайвого» вантажу, ні надати документів на право його переміщення через державний кордон.Переважно пейзажного жанру картини, складені у причепі авто без ознак приховування, нині затримані та скеровані на експертизу до Волинського краєзнавчого музею.Остаточні рішення прийматимуться після висновків фахівців про мистецьку та культурну цінність художніх полотен.