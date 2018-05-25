вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В історичній частині Луцька знесуть 4 сараї

В історичній частині Луцька знесуть 4 сараї
У Луцьку демонтують тимчасові споруди на вулиці Замковій, 27.

Про це йшлося у середу, 7 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.

Директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська розповіла, що господарські споруди розташовані без дозвільних документів.

«Це господарські споруди. Чотири сараї», - відзначила вона. У підсумку, члени виконкому погодили демонтаж, тож сараї мають знести впродовж 5 днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сараї, муніципали, демонтаж
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
У Луцьку відкрили нову літню терасу із неймовірним краєвидом на місто*
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку причепурять школу №26
Сьогодні, 09:32
У Луцьку муніципали перевіряли гральні заклади. ФОТО
Сьогодні, 09:28
В історичній частині Луцька знесуть 4 сараї
Сьогодні, 09:24
На Волині зловили чоловіка, який перевозив 12 бочок спирту без документів
Сьогодні, 09:22
На «Ягодині» у водія вантажівки вилучили картини. ФОТО
Сьогодні, 09:15
Схожі новини
До чого вдаються лучани, аби їхні сараї не знесли муніципали. ФОТО До чого вдаються лучани, аби їхні сараї не знесли муніципали. ФОТО
06 червень, 22:41
Гноївки, свині та сміття: що мешканці однієї з вулиць Луцька зберігають на своїх подвір'ях. ФОТО Гноївки, свині та сміття: що мешканці однієї з вулиць Луцька зберігають на своїх подвір'ях. ФОТО
27 травень, 22:42
У Луцьку продовжать демонтовувати сараї та гаражі. АДРЕСИ У Луцьку продовжать демонтовувати сараї та гаражі. АДРЕСИ
08 березень, 07:35
У Луцьку демонтували сараї-розвалюхи. ФОТО У Луцьку демонтували сараї-розвалюхи. ФОТО
25 травень, 2018, 09:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Перебігав дорогу на переході: у Луцьку автівка збила 8-річну дитину
Сьогодні, 10:39
 0
Перебігав дорогу на переході: у Луцьку автівка збила 8-річну дитину
Сьогодні, 10:39
 0
У Ковелі зіткнулись Таврія та BMW: постраждав чоловік
Сьогодні, 10:34
 0
На Волині у 2019 році посіяли найбільше соняшників за останні 10 років
Сьогодні, 10:33
 0
Українці організували у Польщі банду, яка викрадала елітні автівки
Сьогодні, 10:27
 0
Медіа
відео
1/8
﻿