В історичній частині Луцька знесуть 4 сараї





Про це йшлося у середу, 7 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.



Директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська розповіла, що господарські споруди розташовані без дозвільних документів.



«Це господарські споруди. Чотири сараї», - відзначила вона. У підсумку, члени виконкому погодили демонтаж, тож сараї мають знести впродовж 5 днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку демонтують тимчасові споруди на вулиці Замковій, 27.Про це йшлося у середу, 7 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.Директор департаменту муніципальної вартирозповіла, що господарські споруди розташовані без дозвільних документів.«Це господарські споруди. Чотири сараї», - відзначила вона. У підсумку, члени виконкому погодили демонтаж, тож сараї мають знести впродовж 5 днів.

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