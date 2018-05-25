В історичній частині Луцька знесуть 4 сараї
Сьогодні, 09:24
У Луцьку демонтують тимчасові споруди на вулиці Замковій, 27.
Про це йшлося у середу, 7 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська розповіла, що господарські споруди розташовані без дозвільних документів.
«Це господарські споруди. Чотири сараї», - відзначила вона. У підсумку, члени виконкому погодили демонтаж, тож сараї мають знести впродовж 5 днів.
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Про це йшлося у середу, 7 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська розповіла, що господарські споруди розташовані без дозвільних документів.
«Це господарські споруди. Чотири сараї», - відзначила вона. У підсумку, члени виконкому погодили демонтаж, тож сараї мають знести впродовж 5 днів.
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