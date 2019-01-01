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У Луцьку причепурять школу №26

У Луцьку причепурять школу №26
У Луцьку перерозподілили гроші для проведення капітального ремонту і благоустрою території школи №26.

Про це йшлося у середу, 7 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.

Очільниця департаменту бюджету та фінансів Лілія Єлова повідомила, що надійшло звернення від управління освіти стосовно школи №26. Так, потрібно провести капітальний ремонт і благоустрій території.

Члени виконкому погодили виділення 200 тисяч гривень на школу №26 за рахунок зменшення видатків на капітальний ремонт будівлі вечірньої школи.

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Теги: школа, Луцьк
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