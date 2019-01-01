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Забрати не можна залишити: у Луцьку повертають 8 зупинок

Забрати не можна залишити: у Луцьку повертають 8 зупинок
У Луцьку вирішили переглянути рішення щодо ліквідації зупинок і повернути декілька із них.

Про це йшлося у середу, 7 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.

В.о. начальника управління транспорту та зв’язку Олександр Середа розповів, що під час демонтажу знаків зупинок громадського транспорту до міської ради почали надходити звернення мешканців міста, незадоволених ліквідацією деяких зупинок. Звернення лучан щодо відновлення частини зупинок систематизували та проаналізували. Усього отримали 200 звернень.

У підсумку вирішили відновити 8 зупинок за адресами: пр-т Відродження, 14а; пр-т Волі, 52; вул. Конякіна, 15а; вул. Конякіна, навпроти будинку на вул. Конякіна, 15а; вул. Львівська, 124а; вул. Шевченка, 41; вул. Шопена, 11; вул. Шопена, 12.

«На усі зупинки, де люди будуть просити, ми маємо реагувати. Такі речі треба обговорювати з мешканцями, вивчати. Бо попередній проект рішення підготували неналежним чином. Якщо будуть ще звернення, будемо розглядати, поновлювати ті зупинки, які є затребувані», - відзначив в.о. мера Григорій Пустовіт.

Заммера Григорій Недопад додав, що ці 8 зупинок проінспектувала поліція спільно з департаментом ЖКГ. Вирішили, що ці зупинки не перешкоджають руху і не створюють аварійних ситуацій.

Член виконкому Ігор Алєксєєв відзначив, що така ситуація виникла через непрофесіоналізм працівників управління транспорту і винних у таких ситуаціях потрібно карати.

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Теги: зупинка, Луцьк
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