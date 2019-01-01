На фестиваль до Луцька з'їдуться дизайнери із 8 країн світу

Понад 30 дизайнерів виступлять на міжнародному фестивалі каліграфії "Простір літер", який відбудеться у Луцьку.Фестиваль триватиме з 9 до 11 серпня у дворику будинку Косачів та Замку Любарта.Як розповідає голова оргкому фестивалю, шрифтовий дизайнер Кирило Ткачов, формат "Простору літер" цьогоріч максимально пристосували не лише для профільних фахівців, але і для креативних людей загалом."Ми підготували не лише доповіді та виступи для людей, які працюють, у цій галузі, але і просто цікавляться творчістю та креативом. Ви зможете краще зрозуміти мистецтво каліграфії та сучасні технології створення шрифтів, логотипів, сучасного графічного дизайну та брендингу загалом", - розповів глава оргкому.Загалом у цьогорічному фестивалі візьмуть участь понад 150 майстрів, дослідників, графічних дизайнерів, арт-директорів, креативних директорів, дизайнерів періодичних видань, фахівців з брендингу. Наші гості - кращі фахівці галузі з Німеччини, Польщі, Греції, Литви.На учасників чекають 12 майстер-класів, більше 20 лекцій, розпис стін у місті, вечірки, виставки. Також організатори підготували і "лайтову" частину програми - на фестивалі буде ярмарок сувенірів, фудкорт, майстер-класи для дітей. А ще на гостей фестивалю чекає закрита вечірка у джаз-клубі "Цитра" разом зі спікерами.