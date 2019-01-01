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«Їй уже немає місця тут», – Пустовіт про посадовицю, яка взяла 1000 доларів хабара з атовця

«Їй уже немає місця тут», – Пустовіт про посадовицю, яка взяла 1000 доларів хабара з атовця
Начальник відділу реєстру житлового фонду департаменту житлово-комунального господарства Геннадій Козюта прокоментував ситуацію, у якій його підлегла взяла 1000 доларів хабара з воїна АТО.

Про це йшлося у середу, 7 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.

В.о.мера Луцька Григорій Пустовіт попросив розповісти про ганебну ситуацію, у яку потрапила працівниця департаменту.

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«Я переконаний, що слідство встановить істину і розставить крапки над «і». На сьогодні поки немає результату, але те, що імідж і репутація міської ради, виконавчих органів заплямована – це факт. Я теж несу відповідальність, як керівник. Сказати яким чином це трапитися і вплинути на цю подію я не зміг», - відповів начальник відділу реєстру житлового фонду департаменту житлово-комунального господарства Геннадій Козюта.

Посадовець вибачився перед людиною, яка була задіяна в цій ситуації, перед учасниками АТО. І додав, що жінка працювала у мерії приблизно 20 років.

«Не дивлячись на те, що вона була у відпустці, на лікарняному, що немає висновку слідства, їй уже немає місця тут. Треба скоротити цю посаду, нам не потрібні такі посади, працюйте за неї», - обурився Григорій Пустовіт.

Заммера Луцька Григорій Недопад наголосив, що цей випадок свідчить про те, що потрібно провести перезавантаження відділу і визначити, із ким можна працювати, а з ким – ні.

Нагадаємо, жінка вимагала 2000 доларів США від учасника АТО за сприяння в отриманні компенсації на житло. Її затримали під час отримання першого траншу – 1000 доларів США.


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Теги: хабар, посадовиця, Луцьк, атовець
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