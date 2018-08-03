У Луцьку зіткнулись два Mercedes. ФОТО
Сьогодні, 16:19
У Луцьку на проспекті Перемоги сталась ДТП.
Про це повідомили у спільноті Свідомість лучан, що у Facebook.
Зазначили, що аварія сталась поблизу будинку №14.
Водій буса Mercedes, ймовірно, не дотримався безпечної відстані та зіткнувся з легковиком Mercedes.
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Про це повідомили у спільноті Свідомість лучан, що у Facebook.
Зазначили, що аварія сталась поблизу будинку №14.
Водій буса Mercedes, ймовірно, не дотримався безпечної відстані та зіткнувся з легковиком Mercedes.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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