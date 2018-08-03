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У Луцьку зіткнулись два Mercedes. ФОТО

У Луцьку зіткнулись два Mercedes. ФОТО
У Луцьку на проспекті Перемоги сталась ДТП.

Про це повідомили у спільноті Свідомість лучан, що у Facebook.

Зазначили, що аварія сталась поблизу будинку №14.

Водій буса Mercedes, ймовірно, не дотримався безпечної відстані та зіткнувся з легковиком Mercedes.

У Луцьку зіткнулись два Mercedes. ФОТО
У Луцьку зіткнулись два Mercedes. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк, Перемоги
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