У Луцьку зіткнулись два Mercedes. ФОТО





Про це повідомили у спільноті Свідомість лучан, що у Facebook.



Зазначили, що аварія сталась поблизу будинку №14.



Водій буса Mercedes, ймовірно, не дотримався безпечної відстані та зіткнувся з легковиком Mercedes.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Перемоги сталась ДТП.Про це повідомили у спільноті Свідомість лучан, що у Facebook.Зазначили, що аварія сталась поблизу будинку №14.Водій буса Mercedes, ймовірно, не дотримався безпечної відстані та зіткнувся з легковиком Mercedes.

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