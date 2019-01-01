вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі зіткнулись Таврія та BMW: постраждав чоловік

У Ковелі зіткнулись Таврія та BMW: постраждав чоловік
У Ковелі на перехресті вулиць Будищанська-Загородня зіткнулись дві автівки.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

За кермом автомобіля «Таврія» перебував 39-річний ковельчанин. Водій не надав перевагу у русі та зіткнувся з легковиком «BMW», під керуванням 53-річної жительки Ковельського району.

Внаслідок ДТП водій «Таврії» отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Волинь, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
У Луцьку відкрили нову літню терасу із неймовірним краєвидом на місто*
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Перебігав дорогу на переході: у Луцьку автівка збила 8-річну дитину
Сьогодні, 10:39
Перебігав дорогу на переході: у Луцьку автівка збила 8-річну дитину
Сьогодні, 10:39
У Ковелі зіткнулись Таврія та BMW: постраждав чоловік
Сьогодні, 10:34
На Волині у 2019 році посіяли найбільше соняшників за останні 10 років
Сьогодні, 10:33
Українці організували у Польщі банду, яка викрадала елітні автівки
Сьогодні, 10:27
Схожі новини
Користувався навігатором: на Волині тракторист в'їхав у стовп Користувався навігатором: на Волині тракторист в'їхав у стовп
01 серпень, 08:32
На Волині зіткнулись два легковики: постраждав пасажир На Волині зіткнулись два легковики: постраждав пасажир
31 липень, 11:51
На Волині автомобіль збив мотоцикліста: чоловіка госпіталізували На Волині автомобіль збив мотоцикліста: чоловіка госпіталізували
25 липень, 11:03
Аварія у Ковелі на перехресті: один з водіїв був п'яним Аварія у Ковелі на перехресті: один з водіїв був п'яним
15 липень, 17:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Перебігав дорогу на переході: у Луцьку автівка збила 8-річну дитину
Сьогодні, 10:39
 0
Перебігав дорогу на переході: у Луцьку автівка збила 8-річну дитину
Сьогодні, 10:39
 0
У Ковелі зіткнулись Таврія та BMW: постраждав чоловік
Сьогодні, 10:34
 0
На Волині у 2019 році посіяли найбільше соняшників за останні 10 років
Сьогодні, 10:33
 0
Українці організували у Польщі банду, яка викрадала елітні автівки
Сьогодні, 10:27
 0
Медіа
відео
1/8
﻿