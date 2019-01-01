У Ковелі зіткнулись Таврія та BMW: постраждав чоловік





Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.



За кермом автомобіля «Таврія» перебував 39-річний ковельчанин. Водій не надав перевагу у русі та зіткнувся з легковиком «BMW», під керуванням 53-річної жительки Ковельського району.



Внаслідок ДТП водій «Таврії» отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі на перехресті вулиць Будищанська-Загородня зіткнулись дві автівки.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.За кермом автомобіля «Таврія» перебував 39-річний ковельчанин. Водій не надав перевагу у русі та зіткнувся з легковиком «BMW», під керуванням 53-річної жительки Ковельського району.Внаслідок ДТП водій «Таврії» отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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