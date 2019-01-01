У Ковелі зіткнулись Таврія та BMW: постраждав чоловік
Сьогодні, 10:34
У Ковелі на перехресті вулиць Будищанська-Загородня зіткнулись дві автівки.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
За кермом автомобіля «Таврія» перебував 39-річний ковельчанин. Водій не надав перевагу у русі та зіткнувся з легковиком «BMW», під керуванням 53-річної жительки Ковельського району.
Внаслідок ДТП водій «Таврії» отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
За кермом автомобіля «Таврія» перебував 39-річний ковельчанин. Водій не надав перевагу у русі та зіткнувся з легковиком «BMW», під керуванням 53-річної жительки Ковельського району.
Внаслідок ДТП водій «Таврії» отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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У Ковелі зіткнулись Таврія та BMW: постраждав чоловік
Сьогодні, 10:34