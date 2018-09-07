Перебігав дорогу на переході: у Луцьку автівка збила 8-річну дитину
Сьогодні, 10:39
У Луцьку водій автомобіля Skoda Octavia збив 8-річного хлопчика.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
ДТП трапилась 6 серпня.
Постраждалий перебігав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок автопригоди він отримав тілесні ушкодження, не госпіталізовувався.
За кермом транспортного засобу перебував 34-річний житель обласного центру.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
ДТП трапилась 6 серпня.
Постраждалий перебігав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок автопригоди він отримав тілесні ушкодження, не госпіталізовувався.
За кермом транспортного засобу перебував 34-річний житель обласного центру.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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