Перебігав дорогу на переході: у Луцьку автівка збила 8-річну дитину





Про це повідомили у прес-службі



ДТП трапилась 6 серпня.



Постраждалий перебігав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок автопригоди він отримав тілесні ушкодження, не госпіталізовувався.



За кермом транспортного засобу перебував 34-річний житель обласного центру.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку водій автомобіля Skoda Octavia збив 8-річного хлопчика.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області ДТП трапилась 6 серпня.Постраждалий перебігав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок автопригоди він отримав тілесні ушкодження, не госпіталізовувався.За кермом транспортного засобу перебував 34-річний житель обласного центру.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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