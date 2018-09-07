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Перебігав дорогу на переході: у Луцьку автівка збила 8-річну дитину

Перебігав дорогу на переході: у Луцьку автівка збила 8-річну дитину
У Луцьку водій автомобіля Skoda Octavia збив 8-річного хлопчика.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

ДТП трапилась 6 серпня.

Постраждалий перебігав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок автопригоди він отримав тілесні ушкодження, не госпіталізовувався.

За кермом транспортного засобу перебував 34-річний житель обласного центру.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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Теги: ДТП, Луцьк, дитина, аварія
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