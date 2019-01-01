У західних областях України – штормове попередження
Сьогодні, 10:51
В Україні ускладення погодних умов очікують у західних областях.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"За прогнозами УкрГідрометценту, 7 серпня вдень в західних областях грози, окремі шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"За прогнозами УкрГідрометценту, 7 серпня вдень в західних областях грози, окремі шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині вантажний потяг на смерть збив людину
Сьогодні, 11:08
Керівний склад Волинської митниці здає психологічні тести
Сьогодні, 11:06
У західних областях України – штормове попередження
Сьогодні, 10:51
У Ковелі зіткнулись Таврія та BMW: постраждав чоловік
Сьогодні, 10:34