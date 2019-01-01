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У західних областях України – штормове попередження

У західних областях України – штормове попередження
В Україні ускладення погодних умов очікують у західних областях.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"За прогнозами УкрГідрометценту, 7 серпня вдень в західних областях грози, окремі шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомлені.

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Теги: негода, Захід
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