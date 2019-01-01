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Керівний склад Волинської митниці здає психологічні тести

Керівний склад Волинської митниці здає психологічні тести
Керівний склад (начальники та заступники начальників митниці, митних постів, адміністративних управлінь, відділів та секторів митного оформлення, інших самостійних підрозділів) Волинської митниці ДФС пройшов багаторівневе психологічне тестування.

Про це повідомляє прес-служба Волинської митниці ДФС.

За допомогою сучасних методів наукового дослідження колективу загалом та персонально кожному управлінцю зроблять психологічний портрет, що може стати основою для майбутніх кадрових рішень. Крім практичних аспектів, фахівці спеціалізованого Департаменту Державної фіскальної служби провели керівному складу додаткове навчання за тематикою «Управління колективом: психологічні аспекти».

Спеціалісти прибули на Волинь на запрошення в.о. начальника Волинської митниці ДФС Андрія Войцещука. Нагадаємо, на підсумковій нараді, де обговорювали результати роботи митниці за перше півріччя цього року, очільник установи пообіцяв вдатися до такого кроку, реагуючи на порушення етичних норм з боку окремих посадовців. Тоді він закликав усіх переглянути Закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», перевірити знання вимог наказу ДФС «Про затвердження Правил етичної поведінки та запобігання корупції в органах ДФС», додатково під підпис ознайомити персонал митниці з положеннями Указу Президента «Про заходи щодо протидії контрабанді та корупції під час митного оформлення товарів».

Цьогоріч перед реорганізованою митною службою України стоять складні виклики. Достойно відповідати на них можна лише цілеспрямованою роботою згуртованого і високопрофесійного колективу. Тому розвиток лідерських компетенцій, емоційного інтелекту керівного та інспекторського складу дуже важливі. І це стосується не тільки штату, де працює майже 700 службовців. Нас щодень оцінюють тисячі туристів, які перетинають державний кордон через митні пости регіону. А робота з людьми вважається найскладнішою серед управлінських функцій, - пояснює керівник волинських митників Андрій Войцещук.

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Теги: митниця, тести, ДФС, Волинь
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