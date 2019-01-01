На Волині вантажний потяг на смерть збив людину
Сьогодні, 11:08
На залізничному перегоні Стохід – Голоби електровоз збив чоловіка. Внаслідок отриманих травм постраждалий помер.
Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду від 2 серпня, – пише Район.Ковель.
За даними поліції, 30 липня близько 1 години ночі на відрізку залізничного перегону Стохід – Голоби машиніст електровозу ВЛ80т-1387 вантажного потягу сполученням Здолбунів – Ковель застосував термінове гальмування з метою попередження наїзду на людину. Однак наїзд все ж стався, внаслідок чого чоловік смертельне травмувався.
Поліція відкрила кримінальне провадження. Суд призначив судово-медичну експертизу.
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Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду від 2 серпня, – пише Район.Ковель.
За даними поліції, 30 липня близько 1 години ночі на відрізку залізничного перегону Стохід – Голоби машиніст електровозу ВЛ80т-1387 вантажного потягу сполученням Здолбунів – Ковель застосував термінове гальмування з метою попередження наїзду на людину. Однак наїзд все ж стався, внаслідок чого чоловік смертельне травмувався.
Поліція відкрила кримінальне провадження. Суд призначив судово-медичну експертизу.
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