вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині вантажний потяг на смерть збив людину

На Волині вантажний потяг на смерть збив людину
На залізничному перегоні Стохід – Голоби електровоз збив чоловіка. Внаслідок отриманих травм постраждалий помер.

Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду від 2 серпня, – пише Район.Ковель.

За даними поліції, 30 липня близько 1 години ночі на відрізку залізничного перегону Стохід – Голоби машиніст електровозу ВЛ80т-1387 вантажного потягу сполученням Здолбунів – Ковель застосував термінове гальмування з метою попередження наїзду на людину. Однак наїзд все ж стався, внаслідок чого чоловік смертельне травмувався.

Поліція відкрила кримінальне провадження. Суд призначив судово-медичну експертизу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: потяг, смерть, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
У Луцьку відкрили нову літню терасу із неймовірним краєвидом на місто*
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дивовижні світлини метеликів в об’єктиві волинського фотографа
Сьогодні, 11:32
На Волині медики врятували життя пацієнту, якого тяжко поранили в шию
Сьогодні, 11:20
На Волині вантажний потяг на смерть збив людину
Сьогодні, 11:08
Керівний склад Волинської митниці здає психологічні тести
Сьогодні, 11:06
У західних областях України – штормове попередження
Сьогодні, 10:51
Схожі новини
На Волині потяг переїхав жінку, яка йшла колією На Волині потяг переїхав жінку, яка йшла колією
18 червень, 14:12
Колега загиблого на Волині водія повідомив деталі аварії Колега загиблого на Волині водія повідомив деталі аварії
05 серпень, 22:58
Чоловік загинув на місці: на Волині легковик збив пішохода Чоловік загинув на місці: на Волині легковик збив пішохода
05 серпень, 16:32
На території волинського підприємства вантажівка на смерть переїхала чоловіка На території волинського підприємства вантажівка на смерть переїхала чоловіка
05 серпень, 13:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Підприємець будував військове містечко у Луцьку з «беушних» матеріалів
Сьогодні, 12:11
 0
У Луцьку просять зберегти ринок «Привіз»
Сьогодні, 11:53
 0
Волинські поліцейські вирушили у зону проведення Операції Об’єднаних Сил. ФОТО
Сьогодні, 11:34
 0
Дивовижні світлини метеликів в об’єктиві волинського фотографа
Сьогодні, 11:32
 0
На Волині медики врятували життя пацієнту, якого тяжко поранили в шию
Сьогодні, 11:20
 0
Медіа
відео
1/8
﻿