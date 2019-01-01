На Волині медики врятували життя пацієнту, якого тяжко поранили в шию
Сьогодні, 11:20
Судинні хірурги ковельського МТМО врятували життя пацієнту, який потрапив до лікарні із складною раною.
Про це йдеться у групі «Ковельське МТМО» на сторінці у Facebook.
Зазначається, що пацієнт був доставлений швидкою з 6 колото-різаними ранами в ділянку передньої поверхні шиї та з пошкодженням правої внутрішньої яремної вени.
"Бригадою судинних хірургів була успішно проведена складна пластика яремної вени з відновленням цілісності та кровотоку", - йдеться у повідомлені.
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Про це йдеться у групі «Ковельське МТМО» на сторінці у Facebook.
Зазначається, що пацієнт був доставлений швидкою з 6 колото-різаними ранами в ділянку передньої поверхні шиї та з пошкодженням правої внутрішньої яремної вени.
"Бригадою судинних хірургів була успішно проведена складна пластика яремної вени з відновленням цілісності та кровотоку", - йдеться у повідомлені.
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