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На Волині медики врятували життя пацієнту, якого тяжко поранили в шию

На Волині медики врятували життя пацієнту, якого тяжко поранили в шию
Судинні хірурги ковельського МТМО врятували життя пацієнту, який потрапив до лікарні із складною раною.

Про це йдеться у групі «Ковельське МТМО» на сторінці у Facebook.

Зазначається, що пацієнт був доставлений швидкою з 6 колото-різаними ранами в ділянку передньої поверхні шиї та з пошкодженням правої внутрішньої яремної вени.

"Бригадою судинних хірургів була успішно проведена складна пластика яремної вени з відновленням цілісності та кровотоку", - йдеться у повідомлені.

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Теги: медики, рани, пацієнт, Волинь
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