На Волині медики врятували життя пацієнту, якого тяжко поранили в шию





Про це йдеться у групі «Ковельське МТМО» на сторінці у Facebook.



Зазначається, що пацієнт був доставлений швидкою з 6 колото-різаними ранами в ділянку передньої поверхні шиї та з пошкодженням правої внутрішньої яремної вени.



"Бригадою судинних хірургів була успішно проведена складна пластика яремної вени з відновленням цілісності та кровотоку", - йдеться у повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судинні хірурги ковельського МТМО врятували життя пацієнту, який потрапив до лікарні із складною раною.Про це йдеться у групі «Ковельське МТМО» на сторінці у Facebook.Зазначається, що пацієнт був доставлений швидкою з 6 колото-різаними ранами в ділянку передньої поверхні шиї та з пошкодженням правої внутрішньої яремної вени."Бригадою судинних хірургів була успішно проведена складна пластика яремної вени з відновленням цілісності та кровотоку", - йдеться у повідомлені.

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