У Ковелі відбудеться флешмоб до Дня Незалежності України





Подія розпочнеться о 16:00 годині, - йдеться на сайті



Так, від пам’ятника Тарасу Шевченку заясніють промені з вишитих рушників, які зможуть створити колективи, родини, друзі і кожен охочий, хто завітає на свято.



Головна мета урочистої події – об’єднати мешканців міста, адже ковельська громада завжди активно відстоювала свою громадянську позицію та показувала високий рівень національної свідомості.



Зазначають, це хороша можливість презентувати свої сімейні реліквії, оглянути рукотвори ковельських майстринь.



Також у цей день вберуть у вишиванку монумент Кобзаря.



Запрошують усіх охочих взяти участь у патріотичній акції. Окрім цього, очікують представників установ, організацій, підприємств та усіх небайдужих ковельчан.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі у рамках відзначення Дня Незалежності України відбудеться загальноміський флешмоб «Вишиваний рушник Кобзареві».Подія розпочнеться о 16:00 годині, - йдеться на сайті Ковельської міської ради. Так, від пам’ятника Тарасу Шевченку заясніють промені з вишитих рушників, які зможуть створити колективи, родини, друзі і кожен охочий, хто завітає на свято.Головна мета урочистої події – об’єднати мешканців міста, адже ковельська громада завжди активно відстоювала свою громадянську позицію та показувала високий рівень національної свідомості.Зазначають, це хороша можливість презентувати свої сімейні реліквії, оглянути рукотвори ковельських майстринь.Також у цей день вберуть у вишиванку монумент Кобзаря.Запрошують усіх охочих взяти участь у патріотичній акції. Окрім цього, очікують представників установ, організацій, підприємств та усіх небайдужих ковельчан.

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