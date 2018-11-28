Підприємець будував військове містечко у Луцьку з «беушних» матеріалів
Сьогодні, 12:11
Нововолинське приватне підприємство «МП «Сантехмонтаж» зводило військове містечко у Луцьку з будматеріалів, які були у вжитку.
Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду.
У ході досудового розслідування встановили, що посадові особи ПП «МП «Сантехмонтаж», використовуючи неякісні будівельні матеріали, які були у вжитку, при прокладанні теплотрас на території військового містечка №51 у Луцьку, значно завищують вартість виконаних робіт у відповідних актах, де зазначають використані будівельні матеріали як нові.
Крім того, зазначають, що в майбутньому це може пошкодити чи зруйнувати споруди та інші об`єкти, що мають важливе оборонне значення.
Так, 25 липня, за місцем реєстрації ПП «МП «Сантехмонтаж», що знаходиться у Нововолинську, правоохоронці під час обшуку вилучили оригінали документів.
У підсумку, слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Рудська С.М. наклала арешт на вилучені документи.
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Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду.
У ході досудового розслідування встановили, що посадові особи ПП «МП «Сантехмонтаж», використовуючи неякісні будівельні матеріали, які були у вжитку, при прокладанні теплотрас на території військового містечка №51 у Луцьку, значно завищують вартість виконаних робіт у відповідних актах, де зазначають використані будівельні матеріали як нові.
Крім того, зазначають, що в майбутньому це може пошкодити чи зруйнувати споруди та інші об`єкти, що мають важливе оборонне значення.
Так, 25 липня, за місцем реєстрації ПП «МП «Сантехмонтаж», що знаходиться у Нововолинську, правоохоронці під час обшуку вилучили оригінали документів.
У підсумку, слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Рудська С.М. наклала арешт на вилучені документи.
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