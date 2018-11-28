вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Підприємець будував військове містечко у Луцьку з «беушних» матеріалів

Підприємець будував військове містечко у Луцьку з «беушних» матеріалів
Нововолинське приватне підприємство «МП «Сантехмонтаж» зводило військове містечко у Луцьку з будматеріалів, які були у вжитку.

Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду.

У ході досудового розслідування встановили, що посадові особи ПП «МП «Сантехмонтаж», використовуючи неякісні будівельні матеріали, які були у вжитку, при прокладанні теплотрас на території військового містечка №51 у Луцьку, значно завищують вартість виконаних робіт у відповідних актах, де зазначають використані будівельні матеріали як нові.

Крім того, зазначають, що в майбутньому це може пошкодити чи зруйнувати споруди та інші об`єкти, що мають важливе оборонне значення.

Так, 25 липня, за місцем реєстрації ПП «МП «Сантехмонтаж», що знаходиться у Нововолинську, правоохоронці під час обшуку вилучили оригінали документів.

У підсумку, слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Рудська С.М. наклала арешт на вилучені документи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, підприємець, будівництво, майно, військове містечко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
У Луцьку відкрили нову літню терасу із неймовірним краєвидом на місто*
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку дали квартиру поліцейській
Сьогодні, 12:19
У «буряковий» сезон 2019 року на Волині працюватиме 2 заводи з трьох
Сьогодні, 12:15
Підприємець будував військове містечко у Луцьку з «беушних» матеріалів
Сьогодні, 12:11
У Луцьку просять зберегти ринок «Привіз»
Сьогодні, 11:53
Волинські поліцейські вирушили у зону проведення Операції Об’єднаних Сил. ФОТО
Сьогодні, 11:34
Схожі новини
На Волині судитимуть підприємця, який підробив документи щодо ремонту військової будівлі На Волині судитимуть підприємця, який підробив документи щодо ремонту військової будівлі
08 липень, 10:00
На Волині судили відомого ресторатора, який продавав фальсифікований алкоголь На Волині судили відомого ресторатора, який продавав фальсифікований алкоголь
27 лютий, 17:18
У Луцьку підприємцю дозволили будувати торговий центр за «Гостинцем» У Луцьку підприємцю дозволили будувати торговий центр за «Гостинцем»
28 листопад, 2018, 14:05
Ні будівництво, ні парковка: у Луцьку судяться за земельну ділянку Ні будівництво, ні парковка: у Луцьку судяться за земельну ділянку
17 жовтень, 2018, 11:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинського військового, якого мали судити, виявили мертвим
Сьогодні, 13:40
 0
Сім'я з Луцька покинула у місті успішний бізнес і створила на хуторі овечу ферму. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:28
 0
Волинські прикордонники зловили іноземця, який намагався вплав дістатися Польщі
Сьогодні, 13:23
 0
Лучани просять призначити додатковий тролейбус на Львівську
Сьогодні, 13:03
 0
На Волині чоловік намагався зґвалтувати жінку в сараї
Сьогодні, 12:46
 0
Медіа
відео
1/8
﻿