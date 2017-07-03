Лучани просять призначити додатковий тролейбус на Львівську
Сьогодні, 13:03
Лучани звернулися до міської ради з проханням призначити додатковий тролейбусний маршрут, що з'єднає вулицю Гордіюк, Соборності, Перемоги з Львівською.
Відповідну петицію зареєстрував сьогодні, 7 серпня, Марчак Михайло Леонтійович.
Автор звернення наголошує, у Луцьку склалась парадоксальна ситуація щодо тролейбусного сполучення з вулицею Львівською.
Так, значна частина міста, включаючи мешканців 33-го і 40-го кварталів, фактично не мають змоги дістатися на вулицю тролейбусом.
"Починається навчальний рік, а на цій вулиці знаходиться два корпуси Луцького національного технічного університету. Відсутність тролейбусного транспорту, що сполучить вищеназвані райони з Львівською, фактично позбавляє студентів можливості скористатися пільгою на проїзд у транспорті і погіршує рейтинг міста дружності до студентів", - зазначає лучанин.
Тому чоловік просить призначити додатковий тролейбусний маршрут, що з'єднає вулицю Гордіюк, Соборності, Перемоги з Львівською або призначити подібний маршрут через проспект Відродження, Молоді, Соборності до вулиці Львівської.
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Відповідну петицію зареєстрував сьогодні, 7 серпня, Марчак Михайло Леонтійович.
Автор звернення наголошує, у Луцьку склалась парадоксальна ситуація щодо тролейбусного сполучення з вулицею Львівською.
Так, значна частина міста, включаючи мешканців 33-го і 40-го кварталів, фактично не мають змоги дістатися на вулицю тролейбусом.
"Починається навчальний рік, а на цій вулиці знаходиться два корпуси Луцького національного технічного університету. Відсутність тролейбусного транспорту, що сполучить вищеназвані райони з Львівською, фактично позбавляє студентів можливості скористатися пільгою на проїзд у транспорті і погіршує рейтинг міста дружності до студентів", - зазначає лучанин.
Тому чоловік просить призначити додатковий тролейбусний маршрут, що з'єднає вулицю Гордіюк, Соборності, Перемоги з Львівською або призначити подібний маршрут через проспект Відродження, Молоді, Соборності до вулиці Львівської.
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