Лучани просять призначити додатковий тролейбус на Львівську





Відповідну Марчак Михайло Леонтійович.



Автор звернення наголошує, у Луцьку склалась парадоксальна ситуація щодо тролейбусного сполучення з вулицею Львівською.



Так, значна частина міста, включаючи мешканців 33-го і 40-го кварталів, фактично не мають змоги дістатися на вулицю тролейбусом.



"Починається навчальний рік, а на цій вулиці знаходиться два корпуси Луцького національного технічного університету. Відсутність тролейбусного транспорту, що сполучить вищеназвані райони з Львівською, фактично позбавляє студентів можливості скористатися пільгою на проїзд у транспорті і погіршує рейтинг міста дружності до студентів", - зазначає лучанин.



Тому чоловік просить призначити додатковий тролейбусний маршрут, що з'єднає вулицю Гордіюк, Соборності, Перемоги з Львівською або призначити подібний маршрут через проспект Відродження, Молоді, Соборності до вулиці Львівської.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани звернулися до міської ради з проханням призначити додатковий тролейбусний маршрут, що з'єднає вулицю Гордіюк, Соборності, Перемоги з Львівською.Відповідну петицію зареєстрував сьогодні, 7 серпня,Автор звернення наголошує, у Луцьку склалась парадоксальна ситуація щодо тролейбусного сполучення з вулицею Львівською.Так, значна частина міста, включаючи мешканців 33-го і 40-го кварталів, фактично не мають змоги дістатися на вулицю тролейбусом."Починається навчальний рік, а на цій вулиці знаходиться два корпуси Луцького національного технічного університету. Відсутність тролейбусного транспорту, що сполучить вищеназвані райони з Львівською, фактично позбавляє студентів можливості скористатися пільгою на проїзд у транспорті і погіршує рейтинг міста дружності до студентів", - зазначає лучанин.Тому чоловік просить призначити додатковий тролейбусний маршрут, що з'єднає вулицю Гордіюк, Соборності, Перемоги з Львівською або призначити подібний маршрут через проспект Відродження, Молоді, Соборності до вулиці Львівської.

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