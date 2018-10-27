У районі на Волині – нашестя бобрів. ВІДЕО





Бобри проривають ходи в земляних насипах, чим провокують підтоплення сіл поблизу річки Стохід, – пише



Про це розповів начальник відділу розвитку інфраструктури та комунальної власності Любешівської селищної ради Ігор Комар-Стаховський.



Найближча дорога від Любешова до сіл Заріка і Судче проходить через підвісний міст і дамбу. Місцевий житель Вадим Круковець майже щодня тут їздить мопедом. Каже, що за місяць бобри переривають чи не всю дамбу.



«Поставили палки, щоб видно було, де ями, бо можна йти і провалитися», - розповіла жителька села Судче Катерина.



Майже повністю зруйновану дамбу між Любешевом і селом Заріка відновили 2013-го року. Тоді більше кілометра дороги підняли в середньому на метр і збудували 4 мости, розповів начальник Любешівської експлуатаційної дільниці Віктор Крисько. На дамбу витратили близько семисот тисяч гривень. Нині, розповідає, вона майже вся розрита бобрами.



«Кожного року ми на дамбу вкладаємо від 2-10 тис. мішків. Залежно від того, який рік, чи багато води. В сусідньому селі не побачили, стався промив дамби близько 20 м. Щороку витрачаємо тисяч 5, щоб боротися з діяльністю бобрів, розбирати загати, розгачувати дамби», - каже начальник Любешівської експлуатаційної дільниці Віктор Крисько.



Майже усі села району поблизу річок Припять і Стохід віддамбовані і захищені від повеней. Така діяльність бобрів загрожує навколишнім населеним пунктам, каже начальник відділу розвитку інфраструктури та комунальної власності Любешівської селищної ради Ігор Комар-Стаховський.



Ігор Комар-Стаховський, начальник відділу Любешівської селищної ради: «Є дамба, є загроза, що бобер прориє хід, якщо за цим не наглядати, станеться прорив, це вже будуть зовсім інші кошти, ніж ті, коли вчасно виявити, загатити цю нору. В першу чергу затоплюються сільгоспугіддя, господарські будівлі та будівлі загалом».



Територія Любешівського району входить до Національного природного парку «Припять-СтОхід». Усі представники фауни тут під захистом держави. Тому регулювати популяцію бобрів неможливо – заборонено законом, каже директор парку Олександр Сащук.



«Вони мусять себе рятувати, коли падає рівень води, вони починають прогресувати, щоб зберегти собі воду. Всі населені пункти віддамбовані, річки віддамбовані, бобер шукає собі якийсь прихисток, рятує своє життя, я думаю це нормально», - мовив Олександр Сащук, директор національного природного парку «Припять-Стохід».



На балансі Любешівської експлуатаційної дільниці більше 150 кмілометрів дамб. Усюди, каже її начальник Віктор Крисько, їх псують бобри. І додає:, що державну цільову програму з захисту населених пунктів від шкідливої дії води закрили. Тому фінансування на укріплення бетоном і будівництво капітальних дамб немає. За його словами, поки ці тварини - під захистом держави, вберегти існуючі дамби від руйнувань, а села від підтоплень можливо лише засипаючи виявлені нори.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любешівському районі бобри руйнують дамби.Бобри проривають ходи в земляних насипах, чим провокують підтоплення сіл поблизу річки Стохід, – пише Суспільне Волині Про це розповів начальник відділу розвитку інфраструктури та комунальної власності Любешівської селищної радиНайближча дорога від Любешова до сіл Заріка і Судче проходить через підвісний міст і дамбу. Місцевий житель Вадим Круковець майже щодня тут їздить мопедом. Каже, що за місяць бобри переривають чи не всю дамбу.«Поставили палки, щоб видно було, де ями, бо можна йти і провалитися», - розповіла жителька села Судче Катерина.Майже повністю зруйновану дамбу між Любешевом і селом Заріка відновили 2013-го року. Тоді більше кілометра дороги підняли в середньому на метр і збудували 4 мости, розповів начальник Любешівської експлуатаційної дільниці. На дамбу витратили близько семисот тисяч гривень. Нині, розповідає, вона майже вся розрита бобрами.«Кожного року ми на дамбу вкладаємо від 2-10 тис. мішків. Залежно від того, який рік, чи багато води. В сусідньому селі не побачили, стався промив дамби близько 20 м. Щороку витрачаємо тисяч 5, щоб боротися з діяльністю бобрів, розбирати загати, розгачувати дамби», - каже начальник Любешівської експлуатаційної дільниці Віктор Крисько.Майже усі села району поблизу річок Припять і Стохід віддамбовані і захищені від повеней. Така діяльність бобрів загрожує навколишнім населеним пунктам, каже начальник відділу розвитку інфраструктури та комунальної власності Любешівської селищної ради Ігор Комар-Стаховський.Ігор Комар-Стаховський, начальник відділу Любешівської селищної ради: «Є дамба, є загроза, що бобер прориє хід, якщо за цим не наглядати, станеться прорив, це вже будуть зовсім інші кошти, ніж ті, коли вчасно виявити, загатити цю нору. В першу чергу затоплюються сільгоспугіддя, господарські будівлі та будівлі загалом».Територія Любешівського району входить до Національного природного парку «Припять-СтОхід». Усі представники фауни тут під захистом держави. Тому регулювати популяцію бобрів неможливо – заборонено законом, каже директор парку Олександр Сащук.«Вони мусять себе рятувати, коли падає рівень води, вони починають прогресувати, щоб зберегти собі воду. Всі населені пункти віддамбовані, річки віддамбовані, бобер шукає собі якийсь прихисток, рятує своє життя, я думаю це нормально», - мовив Олександр Сащук, директор національного природного парку «Припять-Стохід».На балансі Любешівської експлуатаційної дільниці більше 150 кмілометрів дамб. Усюди, каже її начальник Віктор Крисько, їх псують бобри. І додає:, що державну цільову програму з захисту населених пунктів від шкідливої дії води закрили. Тому фінансування на укріплення бетоном і будівництво капітальних дамб немає. За його словами, поки ці тварини - під захистом держави, вберегти існуючі дамби від руйнувань, а села від підтоплень можливо лише засипаючи виявлені нори.

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