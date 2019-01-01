вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські прикордонники зловили іноземця, який намагався вплав дістатися Польщі

Волинські прикордонники зловили іноземця, який намагався вплав дістатися Польщі
Учора, 6 серпня, на Волині прикордонники зловили іноземця, який хотів незаконно потрапити до Польщі через річку Західний Буг.

Про це повідомляє Північне регіональне управління Держприкордонслужби на сторінці у Facebook.

Так, під час патрулювання охоронці Луцького загону в межах ділянки відповідальності відділу прикордонної служби «Грабове» за 15 метрів від лінії державного кордону затримали громадянина Туреччини, який намагався незаконно потрапити до Польщі.

Іноземець, який легально в’їхав до України 5 серпня, вночі намагався непомітно переплисти до сусідньої країни через річку Західний Буг гумовим човном.

Наразі затриману особу доставили до прикордонного підрозділу для з’ясування обставин правопорушення та складання процесуальних документів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: волинські прикордонники, іноземець, затримали, Західний Буг
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
У Луцьку відкрили нову літню терасу із неймовірним краєвидом на місто*
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинського військового, якого мали судити, виявили мертвим
Сьогодні, 13:40
Волинські прикордонники зловили іноземця, який намагався вплав дістатися Польщі
Сьогодні, 13:23
Лучани просять призначити додатковий тролейбус на Львівську
Сьогодні, 13:03
На Волині чоловік намагався зґвалтувати жінку в сараї
Сьогодні, 12:46
У районі на Волині – нашестя бобрів. ВІДЕО
Сьогодні, 12:37
Схожі новини
Волинські прикордонники затримали росіянку, яка намагалася перетнути українсько-білоруський кордон Волинські прикордонники затримали росіянку, яка намагалася перетнути українсько-білоруський кордон
05 серпень, 13:00
На Волині прикордонники спіймали іноземця, який намагався вплав дістатися Польщі На Волині прикордонники спіймали іноземця, який намагався вплав дістатися Польщі
25 липень, 16:33
На Волині затримали іноземця, який віз контрабанду у паливному баці авто. ФОТО На Волині затримали іноземця, який віз контрабанду у паливному баці авто. ФОТО
22 липень, 14:17
Іноземець, покидаючи Україну через Волинь, «заправив» автівку салом. ФОТО Іноземець, покидаючи Україну через Волинь, «заправив» автівку салом. ФОТО
19 липень, 12:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинського військового, якого мали судити, виявили мертвим
Сьогодні, 13:40
 0
Сім'я з Луцька покинула у місті успішний бізнес і створила на хуторі овечу ферму. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:28
 0
Волинські прикордонники зловили іноземця, який намагався вплав дістатися Польщі
Сьогодні, 13:23
 0
Лучани просять призначити додатковий тролейбус на Львівську
Сьогодні, 13:03
 0
На Волині чоловік намагався зґвалтувати жінку в сараї
Сьогодні, 12:46
 0
Медіа
відео
1/8
﻿