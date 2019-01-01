Волинські прикордонники зловили іноземця, який намагався вплав дістатися Польщі





Про це повідомляє



Так, під час патрулювання охоронці Луцького загону в межах ділянки відповідальності відділу прикордонної служби «Грабове» за 15 метрів від лінії державного кордону затримали громадянина Туреччини, який намагався незаконно потрапити до Польщі.



Іноземець, який легально в’їхав до України 5 серпня, вночі намагався непомітно переплисти до сусідньої країни через річку Західний Буг гумовим човном.



Наразі затриману особу доставили до прикордонного підрозділу для з’ясування обставин правопорушення та складання процесуальних документів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 6 серпня, на Волині прикордонники зловили іноземця, який хотів незаконно потрапити до Польщі через річку Західний Буг.Про це повідомляє Північне регіональне управління Держприкордонслужби на сторінці у Facebook.Так, під час патрулювання охоронці Луцького загону в межах ділянки відповідальності відділу прикордонної служби «Грабове» за 15 метрів від лінії державного кордону затримали громадянина Туреччини, який намагався незаконно потрапити до Польщі.Іноземець, який легально в’їхав до України 5 серпня, вночі намагався непомітно переплисти до сусідньої країни через річку Західний Буг гумовим човном.Наразі затриману особу доставили до прикордонного підрозділу для з’ясування обставин правопорушення та складання процесуальних документів.

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