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Очільник УПЦ (МП) на Волині Нафанаїл взяв участь в урочистостях в Почаєві. ВІДЕО

Очільник УПЦ (МП) на Волині Нафанаїл взяв участь в урочистостях в Почаєві. ВІДЕО
5 серпня Православна Церква вшановувала Почаївську ікону Божої Матері, в пам’ять про врятування Почаївської обителі від нашестя турків в 1675 році під час Збаражської битви.

Так напередодні в неділю, 4 серпня, о 14:00 у Преображенському соборі була відслужена мала вечірня. Участь в урочистостях взяв і єпископ Волинський та Луцький Нафанаїл, - повідомляє Православна Волинь.

Також за богослужінням молилися паломники з Волині, багато з яких прийшло до Лаври хресною ходою.

Крім цього, у Преображенському соборі Свято-Успенської Почаївської Лаври відслужили всенічне бдіння з чином літії. Вечірнє богослужіння очолив митрополит Хустський і Виноградівський Марк у співслужінні великого сонму архієреїв Української Православної Церкви, братії обителі у священному сані та чисельного прибулого духовенства. Чин літії очолив намісник обителі митрополит Почаївський Володимир.

Богослужіння своїм співом супроводжували великий лаврський хор, хор братії Лаври, хор Свято-Духівського скита та хор студентів Почаївської духовної семінарії.

У цей день свята відслужили дві божественні літургії. Ранню Літургію о 5:00 в Преображенському соборі очолив єпископ Дубенський Пимен.

Пізню юожественну літургію о 9:00 також в Преображенському соборі очолив священноархімандрит Свято-Успенської Почаївської Лаври Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій, Предстоятель УПЦ.

За богослужінням також молилися митрополит Рівненський і Острозький Варфоломій, митрополит Іов (Тивонюк) та тисячі прочан з різних регіонів України та інших держав.

Після читання Святого Євангелія Блаженніший Владика Онуфрій звернувся до пастви зі словом проповіді.

Під час літургії молилися про мир в Україні та єдність Православної Церкви.

Владика очолив хресний хід з Почаївською іконою Божої Матері до Успенського собору Лаври, де був звершений святковий молебень.

Після закінчення пізньої літургії відбувся хресний хід на території монастиря під час якого чудотворний образ Божої Матері перенесли в Успенський собор.

Наприкінці святкових урочистостей владика Онуфрій привітав всіх присутніх зі святом та подякував наміснику і братії обителі за організацію прекрасного свята.




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Теги: Очільник УПЦ (МП), Нафанаїл, богослужіння
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