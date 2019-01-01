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На Волині продовжили ремонтувати дорогу. ФОТО

На Волині продовжили ремонтувати дорогу. ФОТО
З початку тижня продовжили ремонтувати дорогу "Нововолинськ-Володимир-Волинський" та в межах Нововолинська. Зазначають, що частину її відремонтували влітку-восени 2018 року.

Рух на ділянці траси при в’їзді у Нововолинськ утруднений, - пише Буг.

Як розповідав раніше керівник Служби автомобільних доріг у Волинській області Анатолій Посполітак, ремонт дороги від Володимира-Волинського до Нововолинська розпочали за рахунок коштів митного експерименту, потім продовжили фінансувати із дорожнього фонду.

Як повідомляв Анатолій Посполітак, на жаль, не вистачає ресурсів на завершення робіт на ділянці траси від села Суходоли до Нововолинська та з Нововолинська до села Литовеж, до межі Волині з Львівською областю.

На Волині продовжили ремонтувати дорогу. ФОТО
На Волині продовжили ремонтувати дорогу. ФОТО
На Волині продовжили ремонтувати дорогу. ФОТО
На Волині продовжили ремонтувати дорогу. ФОТО
На Волині продовжили ремонтувати дорогу. ФОТО

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Теги: дорога
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