На Волині сапери знищили боєприпаси минулої війни. ФОТО





Про це інформує пресслужба



Так, учора, 6 серпня, на полі поблизу села Затурці Локачинського району громадяни виявили небезпечні предмети і одразу ж повідомили про знахідку працівників служби порятунку.



Група піротехніків України у Волинській області обстежели місце знахідки та виявили 3 76-міліметрових артилерійських снаряди часів Другої Світової війни. Ще один 122-міліметровий артилерійський снаряд, знайдений чорними археологами поблизу села Жорнище Ківерцівського району.



Всі боєприпаси вилучили та знищили на полігоні.



Повідомляють, всього з початку року на території області сапери ДСНС вилучили та знищили 1887 вибухонебезпечних предметів Першої та Другої світових воєн.



Рятувальники попереджають, що при виявленні заіржавілих боєприпасів часів минулих війн слід бути обережними. Обов’язково потрібно зателефонувати на «101» та повідомити, де знайдений небезпечний предмет. Запам’ятати та, за можливості, обгородити місце його знаходження і не допускати до нього дітей.



Не зачіпати, не пересувати вибухонебезпечний предмет до приїзду фахівців ДСНС.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині піротехніки знищили на полігоні 4 боєприпаси минулої війни.Про це інформує пресслужба ДСНС у Волинській області. Так, учора, 6 серпня, на полі поблизу села Затурці Локачинського району громадяни виявили небезпечні предмети і одразу ж повідомили про знахідку працівників служби порятунку.Група піротехніків України у Волинській області обстежели місце знахідки та виявили 3 76-міліметрових артилерійських снаряди часів Другої Світової війни. Ще один 122-міліметровий артилерійський снаряд, знайдений чорними археологами поблизу села Жорнище Ківерцівського району.Всі боєприпаси вилучили та знищили на полігоні.Повідомляють, всього з початку року на території області сапери ДСНС вилучили та знищили 1887 вибухонебезпечних предметів Першої та Другої світових воєн.Рятувальники попереджають, що при виявленні заіржавілих боєприпасів часів минулих війн слід бути обережними. Обов’язково потрібно зателефонувати на «101» та повідомити, де знайдений небезпечний предмет. Запам’ятати та, за можливості, обгородити місце його знаходження і не допускати до нього дітей.Не зачіпати, не пересувати вибухонебезпечний предмет до приїзду фахівців ДСНС.

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