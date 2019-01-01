вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині сапери знищили боєприпаси минулої війни. ФОТО

На Волині сапери знищили боєприпаси минулої війни. ФОТО
На Волині піротехніки знищили на полігоні 4 боєприпаси минулої війни.

Про це інформує пресслужба ДСНС у Волинській області.

Так, учора, 6 серпня, на полі поблизу села Затурці Локачинського району громадяни виявили небезпечні предмети і одразу ж повідомили про знахідку працівників служби порятунку.

Група піротехніків України у Волинській області обстежели місце знахідки та виявили 3 76-міліметрових артилерійських снаряди часів Другої Світової війни. Ще один 122-міліметровий артилерійський снаряд, знайдений чорними археологами поблизу села Жорнище Ківерцівського району.

Всі боєприпаси вилучили та знищили на полігоні.

Повідомляють, всього з початку року на території області сапери ДСНС вилучили та знищили 1887 вибухонебезпечних предметів Першої та Другої світових воєн.

Рятувальники попереджають, що при виявленні заіржавілих боєприпасів часів минулих війн слід бути обережними. Обов’язково потрібно зателефонувати на «101» та повідомити, де знайдений небезпечний предмет. Запам’ятати та, за можливості, обгородити місце його знаходження і не допускати до нього дітей.

Не зачіпати, не пересувати вибухонебезпечний предмет до приїзду фахівців ДСНС.

На Волині сапери знищили боєприпаси минулої війни. ФОТО
На Волині сапери знищили боєприпаси минулої війни. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: боєприпаси, часів минулої війни, сапери, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
У Луцьку відкрили нову літню терасу із неймовірним краєвидом на місто*
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Посадовцю Держекоінспекції, якого зловили на хабарі у Луцьку, оголосили про підозру
Сьогодні, 17:51
Відома велогонщиця з Луцька опублікувала чуттєві фото з Кубку світу
Сьогодні, 17:40
На Волині сапери знищили боєприпаси минулої війни. ФОТО
Сьогодні, 17:26
Чоловік випадково купив картину Рембрандта за 500 євро: реальна вартість – 30 мільйонів
Сьогодні, 17:12
Шарпанина біля стели Героям у Луцьку: поліція прокоментувала інцидент
Сьогодні, 16:57
Схожі новини
Волинські сапери на підривному майдачику знищили 22 боєприпаси Волинські сапери на підривному майдачику знищили 22 боєприпаси
08 квітень, 14:55
На Волині знищили боєприпаси часів війни. ФОТО На Волині знищили боєприпаси часів війни. ФОТО
31 липень, 20:49
На Волині рятувальники знешкодили снаряди часів Другої світової війни На Волині рятувальники знешкодили снаряди часів Другої світової війни
12 липень, 09:46
На Волині поліцейські знайшли та вилучили боєприпаси На Волині поліцейські знайшли та вилучили боєприпаси
29 травень, 14:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Володимирі Міноборони хоче збудувати військовий гуртожиток – люди проти
Сьогодні, 18:02
 0
Посадовцю Держекоінспекції, якого зловили на хабарі у Луцьку, оголосили про підозру
Сьогодні, 17:51
 0
Відома велогонщиця з Луцька опублікувала чуттєві фото з Кубку світу
Сьогодні, 17:40
 0
На Волині сапери знищили боєприпаси минулої війни. ФОТО
Сьогодні, 17:26
 0
Чоловік випадково купив картину Рембрандта за 500 євро: реальна вартість – 30 мільйонів
Сьогодні, 17:12
 0
Медіа
відео
1/8
﻿