вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як вибрати житло за містом і не «стратити». 7 головних запитань*

Як вибрати житло за містом і не «стратити». 7 головних запитань*
Жити за містом – мрія багатьох. Не чути гамірних компаній під вікнами. Не боятись автівок, які гасають під будинком. Не остерігатись нав’язливих сусідок під під’їздом, які «січуть» кожен крок і розносять плітки зі швидкістю реактивного двигуна…

У заміського життя є чимало переваг, але є й ряд не зовсім позитивних особливостей. Наприклад, не така розвинута інфраструктура: до магазину чи школи добиратися доведеться довше, можуть бути проблеми із доїздом взимку через нерозчищені дороги... Таких моментів, на які варто зважати, змінюючи статус містянина на мешканця околиць міста – немало. І передбачити усі, якщо ви до цього жили в багатоповерхівці – важко. Тому ми підготували перелік основних запитань, на які варто звернути увагу, обираючи житло за містом, – йдеться у матеріалі «Першого».

Як вибрати житло за містом і не «стратити». 7 головних запитань*


1. Чи безпечний район? Якщо в багатоповерхівках – багато сусідів і квартири фактично завжди під чиїмось наглядом, то за містом ситуація інша, і чужинцям легше потрапити в чиєсь житло непоміченими. Також поліції потрібно більше часу, щоб приїхати на виклик у приміське село, ніж до об’єкта в місті.

Порада: З’ясуйте, чи вже охороняється територія масиву, де плануєте жити? Чи встановлені відеокамери та ведеться спостереження? Чи є можливість в охоронної фірми взяти під нагляд ваше майбутнє житло?

Як вибрати житло за містом і не «стратити». 7 головних запитань*


2. Де купувати хліб? Для комфортного життя насправді немає потреби у десятках магазинів поруч із будинком, а деколи навіть навпаки, адже торгові точки часто збирають біля себе гучні компанії. Але принаймні один магазин неподалік, де можна купити товари першої необхідності та свіжі продукти, повинен бути.

Порада: Поцікавитись в місцевих, де є найближчі магазини, який у них графік роботи та асортимент товарів.

Як вибрати житло за містом і не «стратити». 7 головних запитань*


3. Як добиратися? Навіть якщо у вас є авто, необхідно з’ясувати, який громадський транспорт їздить до місця розташування нового житла. Ситуації бувають різними: автомобілі ламаються, в гості приїжджають родичі, які не мають своїх автівок, а житло за містом може мати таку адресу, що навіть досвідчені таксисти не будуть знати, куди їхати…

Порада: Вивчити маршрут громадського транспорту в цьому районі, його графік, розпитати у місцевих: можливо, є ще якісь альтернативні способи, як швидко добратися до міста (наприклад, по-сусідству живе таксист чи водій рейсового автобуса тощо).

Як вибрати житло за містом і не «стратити». 7 головних запитань*


4. Чи часто зникає світло та вода? Власники будинків за містом часто підключаються до артезіанських свердловин і буває, що в пікові години, коли найбільше навантаження – у кранах недостатній напір води або ж її зовсім немає.

Те саме із навантаженням на електромережі, які можуть не справлятися і світло буде зникати.

Водопостачання, електрика та каналізація – питання, які дуже актуальні для власників будинків за містом. Найкращий варіант – якщо мережі в вашому майбутньому районі прокладені централізовано, це суттєво спрощує життя.

Порада: З’ясувати в потенційних сусідів, чи немає подібних проблем, а також вивчити, як ці проблеми можна буде вирішити, якщо вони з’являться.

Як вибрати житло за містом і не «стратити». 7 головних запитань*


5. Хто почистить дорогу від снігу і де взяти сантехніка? Робота комунальників у місті, звісно, бажає кращого, проте за містом їхня відсутність відчувається особливо гостро. Найкращий варіант, якщо мешканці сусідніх будинків об’єднуються в кооператив та укладають договори із відповідними комунальними службами про утримання території, вивіз сміття тощо.

Порада: Поцікавтесь, чи є створений подібний кооператив. Якщо ні, то – в який спосіб тут вирішують комунальні питання? Вивчіть сусідів, щоб зрозуміти, чи є серед них ініціативні та активні мешканці, які погодяться створити такий кооператив.

Як вибрати житло за містом і не «стратити». 7 головних запитань*


6. Чи є інтернет та чи не «глючить» мобільний зв’язок? Залежність сучасного життя від якісного інтернету та мобільного зв’язку – важко переоцінити. З цим зараз пов’язана і робота, і відпочинок, і забезпечення нормальної життєдіяльності.

Порада: З’ясувати, які інтернет-провайдери надають послуги в районі, а також – чи немає перебоїв із зв’язком в того чи іншого оператора мобільних мереж?

Як вибрати житло за містом і не «стратити». 7 головних запитань*


7. Чи немає поруч шкідливого виробництва? Найбільші промислові підприємства розташовані зазвичай теж поруч із містами. Їхня робота може негативно впливати, як на екологію, так і, наприклад, на транспортні проблеми: якщо плануєте добиратися рейсовими автобусами і це припаде на час, коли працівники їдуть на роботу чи з роботи – комфортним такий доїзд не назвеш.

Порада: З’ясувати, чи є поруч промислові підприємства: від великих заводів до невеличних, можливо, навіть підпільних виробництв.

* * *
Якщо не хочете ускладнювати собі життя подібним з’ясовуванням обставин (повний перелік яких передбачити нереально), але все-одно мрієте жити за містом – поцікавтеся пропозиціями заміських житлових комплексів.

Хорошим прикладом є ЖК «Струмочок» у с. Струмівка під Луцьком. Тут є різні варіанти житла: окремі котеджі, з’єднані між собою таунхауси, а невдовзі почнуть будівництво навіть багатоквартирних будинків. Забудовник БК «Інвестор» ретельно підійшов до вибору місця розташування, тому до комплексу є хороший доїзд та належна інфраструктура. Територія «Струмочка» огороджена та ведеться цілодобове відеоспостереження. Тут уже створений житловий кооператив і укладені усі необхідні договори, аби комунальні проблеми не турбували мешканців.

Як вибрати житло за містом і не «стратити». 7 головних запитань*
Як вибрати житло за містом і не «стратити». 7 головних запитань*
Як вибрати житло за містом і не «стратити». 7 головних запитань*
Як вибрати житло за містом і не «стратити». 7 головних запитань*
Як вибрати житло за містом і не «стратити». 7 головних запитань*
Як вибрати житло за містом і не «стратити». 7 головних запитань*
Як вибрати житло за містом і не «стратити». 7 головних запитань*
Як вибрати житло за містом і не «стратити». 7 головних запитань*
Як вибрати житло за містом і не «стратити». 7 головних запитань*


Із доступними пропозиціями житла в ЖК «Струмочок» можна ознайомитись за цим посиланням.

Або звернутися у відділ продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

096 030 20 10

м. Луцьк, вул. Коперника, 13в

Facebook: facebook.com/investorlutsk/

Instagram: bud.investor

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Інвестор
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
У Луцьку відкрили нову літню терасу із неймовірним краєвидом на місто*
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На подвір'ї монастиря у Збаражі знайшли скарб
Сьогодні, 14:57
У Луцьку завтра очікують грозу
Сьогодні, 14:41
Як вибрати житло за містом і не «стратити». 7 головних запитань*
Сьогодні, 14:39
На Волині продовжили ремонтувати дорогу. ФОТО
Сьогодні, 14:30
Мінфін схвалює можливість запровадження електронних черг на «Ягодині»
Сьогодні, 14:15
Схожі новини
Під Луцьком розпочався чемпіонат України з футболу серед аматорів. ФОТО* Під Луцьком розпочався чемпіонат України з футболу серед аматорів. ФОТО*
05 серпень, 14:38
У ЖК «Парковий квартал» продають квартиру за приємною ціною. ФОТО. ВІДЕО* У ЖК «Парковий квартал» продають квартиру за приємною ціною. ФОТО. ВІДЕО*
30 липень, 16:14
Будівництво «Струмочка»: повітряна екскурсія над котеджним містечком під Луцьком* Будівництво «Струмочка»: повітряна екскурсія над котеджним містечком під Луцьком*
29 липень, 16:25
Незабутня атмосфера сніданків чи вечерь: в «Інвесторі» представили оригінальний дизайн квартири* Незабутня атмосфера сніданків чи вечерь: в «Інвесторі» представили оригінальний дизайн квартири*
25 липень, 13:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На подвір'ї монастиря у Збаражі знайшли скарб
Сьогодні, 14:57
 0
У Луцьку завтра очікують грозу
Сьогодні, 14:41
 0
Як вибрати житло за містом і не «стратити». 7 головних запитань*
Сьогодні, 14:39
 0
На Волині продовжили ремонтувати дорогу. ФОТО
Сьогодні, 14:30
 0
Мінфін схвалює можливість запровадження електронних черг на «Ягодині»
Сьогодні, 14:15
 0
Медіа
відео
1/8
﻿