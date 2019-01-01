Як вибрати житло за містом і не «стратити». 7 головних запитань*





У заміського життя є чимало переваг, але є й ряд не зовсім позитивних особливостей. Наприклад, не така розвинута інфраструктура: до магазину чи школи добиратися доведеться довше, можуть бути проблеми із доїздом взимку через нерозчищені дороги... Таких моментів, на які варто зважати, змінюючи статус містянина на мешканця околиць міста – немало. І передбачити усі, якщо ви до цього жили в багатоповерхівці – важко. Тому ми підготували перелік основних запитань, на які варто звернути увагу, обираючи житло за містом, – йдеться у матеріалі







1. Чи безпечний район? Якщо в багатоповерхівках – багато сусідів і квартири фактично завжди під чиїмось наглядом, то за містом ситуація інша, і чужинцям легше потрапити в чиєсь житло непоміченими. Також поліції потрібно більше часу, щоб приїхати на виклик у приміське село, ніж до об’єкта в місті.



Порада: З’ясуйте, чи вже охороняється територія масиву, де плануєте жити? Чи встановлені відеокамери та ведеться спостереження? Чи є можливість в охоронної фірми взяти під нагляд ваше майбутнє житло?







2. Де купувати хліб? Для комфортного життя насправді немає потреби у десятках магазинів поруч із будинком, а деколи навіть навпаки, адже торгові точки часто збирають біля себе гучні компанії. Але принаймні один магазин неподалік, де можна купити товари першої необхідності та свіжі продукти, повинен бути.



Порада: Поцікавитись в місцевих, де є найближчі магазини, який у них графік роботи та асортимент товарів.







3. Як добиратися? Навіть якщо у вас є авто, необхідно з’ясувати, який громадський транспорт їздить до місця розташування нового житла. Ситуації бувають різними: автомобілі ламаються, в гості приїжджають родичі, які не мають своїх автівок, а житло за містом може мати таку адресу, що навіть досвідчені таксисти не будуть знати, куди їхати…



Порада: Вивчити маршрут громадського транспорту в цьому районі, його графік, розпитати у місцевих: можливо, є ще якісь альтернативні способи, як швидко добратися до міста (наприклад, по-сусідству живе таксист чи водій рейсового автобуса тощо).







4. Чи часто зникає світло та вода? Власники будинків за містом часто підключаються до артезіанських свердловин і буває, що в пікові години, коли найбільше навантаження – у кранах недостатній напір води або ж її зовсім немає.



Те саме із навантаженням на електромережі, які можуть не справлятися і світло буде зникати.



Водопостачання, електрика та каналізація – питання, які дуже актуальні для власників будинків за містом. Найкращий варіант – якщо мережі в вашому майбутньому районі прокладені централізовано, це суттєво спрощує життя.



Порада: З’ясувати в потенційних сусідів, чи немає подібних проблем, а також вивчити, як ці проблеми можна буде вирішити, якщо вони з’являться.







5. Хто почистить дорогу від снігу і де взяти сантехніка? Робота комунальників у місті, звісно, бажає кращого, проте за містом їхня відсутність відчувається особливо гостро. Найкращий варіант, якщо мешканці сусідніх будинків об’єднуються в кооператив та укладають договори із відповідними комунальними службами про утримання території, вивіз сміття тощо.



Порада: Поцікавтесь, чи є створений подібний кооператив. Якщо ні, то – в який спосіб тут вирішують комунальні питання? Вивчіть сусідів, щоб зрозуміти, чи є серед них ініціативні та активні мешканці, які погодяться створити такий кооператив.







6. Чи є інтернет та чи не «глючить» мобільний зв’язок? Залежність сучасного життя від якісного інтернету та мобільного зв’язку – важко переоцінити. З цим зараз пов’язана і робота, і відпочинок, і забезпечення нормальної життєдіяльності.



Порада: З’ясувати, які інтернет-провайдери надають послуги в районі, а також – чи немає перебоїв із зв’язком в того чи іншого оператора мобільних мереж?







7. Чи немає поруч шкідливого виробництва? Найбільші промислові підприємства розташовані зазвичай теж поруч із містами. Їхня робота може негативно впливати, як на екологію, так і, наприклад, на транспортні проблеми: якщо плануєте добиратися рейсовими автобусами і це припаде на час, коли працівники їдуть на роботу чи з роботи – комфортним такий доїзд не назвеш.



Порада: З’ясувати, чи є поруч промислові підприємства: від великих заводів до невеличних, можливо, навіть підпільних виробництв.



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Якщо не хочете ускладнювати собі життя подібним з’ясовуванням обставин (повний перелік яких передбачити нереально), але все-одно мрієте жити за містом – поцікавтеся пропозиціями заміських житлових комплексів.



Хорошим прикладом є ЖК «Струмочок» у с. Струмівка під Луцьком. Тут є різні варіанти житла: окремі котеджі, з’єднані між собою таунхауси, а невдовзі почнуть будівництво навіть багатоквартирних будинків. Забудовник БК «Інвестор» ретельно підійшов до вибору місця розташування, тому до комплексу є хороший доїзд та належна інфраструктура. Територія «Струмочка» огороджена та ведеться цілодобове відеоспостереження. Тут уже створений житловий кооператив і укладені усі необхідні договори, аби комунальні проблеми не турбували мешканців.







Із доступними пропозиціями житла в ЖК «Струмочок» можна ознайомитись за цим посиланням.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жити за містом – мрія багатьох. Не чути гамірних компаній під вікнами. Не боятись автівок, які гасають під будинком. Не остерігатись нав’язливих сусідок під під’їздом, які «січуть» кожен крок і розносять плітки зі швидкістю реактивного двигуна…У заміського життя є чимало переваг, але є й ряд не зовсім позитивних особливостей. Наприклад, не така розвинута інфраструктура: до магазину чи школи добиратися доведеться довше, можуть бути проблеми із доїздом взимку через нерозчищені дороги... Таких моментів, на які варто зважати, змінюючи статус містянина на мешканця околиць міста – немало. І передбачити усі, якщо ви до цього жили в багатоповерхівці – важко. Тому ми підготували перелік основних запитань, на які варто звернути увагу, обираючи житло за містом, – йдеться у матеріалі «Першого» 1.Якщо в багатоповерхівках – багато сусідів і квартири фактично завжди під чиїмось наглядом, то за містом ситуація інша, і чужинцям легше потрапити в чиєсь житло непоміченими. Також поліції потрібно більше часу, щоб приїхати на виклик у приміське село, ніж до об’єкта в місті.: З’ясуйте, чи вже охороняється територія масиву, де плануєте жити? Чи встановлені відеокамери та ведеться спостереження? Чи є можливість в охоронної фірми взяти під нагляд ваше майбутнє житло?2.Для комфортного життя насправді немає потреби у десятках магазинів поруч із будинком, а деколи навіть навпаки, адже торгові точки часто збирають біля себе гучні компанії. Але принаймні один магазин неподалік, де можна купити товари першої необхідності та свіжі продукти, повинен бути.: Поцікавитись в місцевих, де є найближчі магазини, який у них графік роботи та асортимент товарів.3.Навіть якщо у вас є авто, необхідно з’ясувати, який громадський транспорт їздить до місця розташування нового житла. Ситуації бувають різними: автомобілі ламаються, в гості приїжджають родичі, які не мають своїх автівок, а житло за містом може мати таку адресу, що навіть досвідчені таксисти не будуть знати, куди їхати…: Вивчити маршрут громадського транспорту в цьому районі, його графік, розпитати у місцевих: можливо, є ще якісь альтернативні способи, як швидко добратися до міста (наприклад, по-сусідству живе таксист чи водій рейсового автобуса тощо).4. Чи часто зникає світло та вода? Власники будинків за містом часто підключаються до артезіанських свердловин і буває, що в пікові години, коли найбільше навантаження – у кранах недостатній напір води або ж її зовсім немає.Те саме із навантаженням на електромережі, які можуть не справлятися і світло буде зникати.Водопостачання, електрика та каналізація – питання, які дуже актуальні для власників будинків за містом. Найкращий варіант – якщо мережі в вашому майбутньому районі прокладені централізовано, це суттєво спрощує життя.: З’ясувати в потенційних сусідів, чи немає подібних проблем, а також вивчити, як ці проблеми можна буде вирішити, якщо вони з’являться.5. Хто почистить дорогу від снігу і де взяти сантехніка? Робота комунальників у місті, звісно, бажає кращого, проте за містом їхня відсутність відчувається особливо гостро. Найкращий варіант, якщо мешканці сусідніх будинків об’єднуються в кооператив та укладають договори із відповідними комунальними службами про утримання території, вивіз сміття тощо.: Поцікавтесь, чи є створений подібний кооператив. Якщо ні, то – в який спосіб тут вирішують комунальні питання? Вивчіть сусідів, щоб зрозуміти, чи є серед них ініціативні та активні мешканці, які погодяться створити такий кооператив.6. Чи є інтернет та чи не «глючить» мобільний зв’язок? Залежність сучасного життя від якісного інтернету та мобільного зв’язку – важко переоцінити. З цим зараз пов’язана і робота, і відпочинок, і забезпечення нормальної життєдіяльності.: З’ясувати, які інтернет-провайдери надають послуги в районі, а також – чи немає перебоїв із зв’язком в того чи іншого оператора мобільних мереж?7. Чи немає поруч шкідливого виробництва? Найбільші промислові підприємства розташовані зазвичай теж поруч із містами. Їхня робота може негативно впливати, як на екологію, так і, наприклад, на транспортні проблеми: якщо плануєте добиратися рейсовими автобусами і це припаде на час, коли працівники їдуть на роботу чи з роботи – комфортним такий доїзд не назвеш.: З’ясувати, чи є поруч промислові підприємства: від великих заводів до невеличних, можливо, навіть підпільних виробництв.* * *Якщо не хочете ускладнювати собі життя подібним з’ясовуванням обставин (повний перелік яких передбачити нереально), але все-одно мрієте жити за містом – поцікавтеся пропозиціями заміських житлових комплексів.Хорошим прикладом є ЖК «Струмочок» у с. Струмівка під Луцьком. Тут є різні варіанти житла: окремі котеджі, з’єднані між собою таунхауси, а невдовзі почнуть будівництво навіть багатоквартирних будинків. Забудовник БК «Інвестор» ретельно підійшов до вибору місця розташування, тому до комплексу є хороший доїзд та належна інфраструктура. Територія «Струмочка» огороджена та ведеться цілодобове відеоспостереження. Тут уже створений житловий кооператив і укладені усі необхідні договори, аби комунальні проблеми не турбували мешканців.

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