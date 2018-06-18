вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку завтра очікують грозу

У Луцьку завтра очікують грозу
На Волині 8 серпня очікують грози.

Про це інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області на своїй сторінці у facebook.

"Місцями по області та в Луцьку пориви вітру 15-20 м/с. Вночі та вранці місцями значний дощ, подекуди град (Рівень небезпечності І – жовтий)", - йдеться у повідомлені.

А у Володимир-Волинському районі утримається надзвичайна пожежна небезпека (5 клас), місцями по області – висока пожежна небезпека (4 клас).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: гроза, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
У Луцьку відкрили нову літню терасу із неймовірним краєвидом на місто*
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На подвір'ї монастиря у Збаражі знайшли скарб
Сьогодні, 14:57
У Луцьку завтра очікують грозу
Сьогодні, 14:41
Як вибрати житло за містом і не «стратити». 7 головних запитань*
Сьогодні, 14:39
На Волині продовжили ремонтувати дорогу. ФОТО
Сьогодні, 14:30
Мінфін схвалює можливість запровадження електронних черг на «Ягодині»
Сьогодні, 14:15
Схожі новини
У Луцьку очікують грозу і сильні пориви вітру У Луцьку очікують грозу і сильні пориви вітру
26 червень, 15:16
У Луцьку та області – штормове попередження У Луцьку та області – штормове попередження
16 червень, 12:31
У Луцьку після зливи – потоп. ФОТО. ВІДЕО У Луцьку після зливи – потоп. ФОТО. ВІДЕО
18 червень, 2018, 17:06
Райдуга під час бурі викликала в Луцьку захоплення. ФОТО Райдуга під час бурі викликала в Луцьку захоплення. ФОТО
29 жовтень, 2016, 16:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На подвір'ї монастиря у Збаражі знайшли скарб
Сьогодні, 14:57
 0
У Луцьку завтра очікують грозу
Сьогодні, 14:41
 0
Як вибрати житло за містом і не «стратити». 7 головних запитань*
Сьогодні, 14:39
 0
На Волині продовжили ремонтувати дорогу. ФОТО
Сьогодні, 14:30
 0
Мінфін схвалює можливість запровадження електронних черг на «Ягодині»
Сьогодні, 14:15
 0
Медіа
відео
1/8
﻿