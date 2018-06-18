У Луцьку завтра очікують грозу





Про це інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області на своїй сторінці у facebook.



"Місцями по області та в Луцьку пориви вітру 15-20 м/с. Вночі та вранці місцями значний дощ, подекуди град (Рівень небезпечності І – жовтий)", - йдеться у повідомлені.



А у Володимир-Волинському районі утримається надзвичайна пожежна небезпека (5 клас), місцями по області – висока пожежна небезпека (4 клас).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 8 серпня очікують грози.Про це інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області на своїй сторінці у facebook."Місцями по області та в Луцьку пориви вітру 15-20 м/с. Вночі та вранці місцями значний дощ, подекуди град (Рівень небезпечності І – жовтий)", - йдеться у повідомлені.А у Володимир-Волинському районі утримається надзвичайна пожежна небезпека (5 клас), місцями по області – висока пожежна небезпека (4 клас).

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