На подвір'ї монастиря у Збаражі знайшли скарб
Сьогодні, 14:57
У Тернопільській області під час земляних робіт в монастирі виявили 6 кілограмів старих польських монет.
Про це повідомляє прес-служба Національного заповідника Замки Тернопілля, - пише Корресподент.
Зазначається, що монети були закопані в скляній посудині на глибині одного метра на території двору монастиря отців бернардинів в місті Збараж.
Усі монети польські. Викарбувані вони були в міжвоєнний період в 1923-1939 роках, номінал - від одного гроша до одного злотого.
"Вага скарбу - 6 кг", - йдеться в офіційному повідомленні заповідника.
Цінність знахідки встановлюють експерти. Після проведених наукових досліджень, монети поповнять запасники Національного заповідника Замки Тернопілля і будуть представлені в експозиціях.
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Про це повідомляє прес-служба Національного заповідника Замки Тернопілля, - пише Корресподент.
Зазначається, що монети були закопані в скляній посудині на глибині одного метра на території двору монастиря отців бернардинів в місті Збараж.
Усі монети польські. Викарбувані вони були в міжвоєнний період в 1923-1939 роках, номінал - від одного гроша до одного злотого.
"Вага скарбу - 6 кг", - йдеться в офіційному повідомленні заповідника.
Цінність знахідки встановлюють експерти. Після проведених наукових досліджень, монети поповнять запасники Національного заповідника Замки Тернопілля і будуть представлені в експозиціях.
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