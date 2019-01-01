На подвір'ї монастиря у Збаражі знайшли скарб





Про це повідомляє прес-служба Національного заповідника Замки Тернопілля, - пише



Зазначається, що монети були закопані в скляній посудині на глибині одного метра на території двору монастиря отців бернардинів в місті Збараж.



Усі монети польські. Викарбувані вони були в міжвоєнний період в 1923-1939 роках, номінал - від одного гроша до одного злотого.



"Вага скарбу - 6 кг", - йдеться в офіційному повідомленні заповідника.



Цінність знахідки встановлюють експерти. Після проведених наукових досліджень, монети поповнять запасники Національного заповідника Замки Тернопілля і будуть представлені в експозиціях.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Тернопільській області під час земляних робіт в монастирі виявили 6 кілограмів старих польських монет.Про це повідомляє прес-служба Національного заповідника Замки Тернопілля, - пише Корресподент Зазначається, що монети були закопані в скляній посудині на глибині одного метра на території двору монастиря отців бернардинів в місті Збараж.Усі монети польські. Викарбувані вони були в міжвоєнний період в 1923-1939 роках, номінал - від одного гроша до одного злотого."Вага скарбу - 6 кг", - йдеться в офіційному повідомленні заповідника.Цінність знахідки встановлюють експерти. Після проведених наукових досліджень, монети поповнять запасники Національного заповідника Замки Тернопілля і будуть представлені в експозиціях.

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