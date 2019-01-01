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На подвір'ї монастиря у Збаражі знайшли скарб

На подвір'ї монастиря у Збаражі знайшли скарб
У Тернопільській області під час земляних робіт в монастирі виявили 6 кілограмів старих польських монет.

Про це повідомляє прес-служба Національного заповідника Замки Тернопілля, - пише Корресподент.

Зазначається, що монети були закопані в скляній посудині на глибині одного метра на території двору монастиря отців бернардинів в місті Збараж.

Усі монети польські. Викарбувані вони були в міжвоєнний період в 1923-1939 роках, номінал - від одного гроша до одного злотого.

"Вага скарбу - 6 кг", - йдеться в офіційному повідомленні заповідника.

Цінність знахідки встановлюють експерти. Після проведених наукових досліджень, монети поповнять запасники Національного заповідника Замки Тернопілля і будуть представлені в експозиціях.

На подвір'ї монастиря у Збаражі знайшли скарб
На подвір'ї монастиря у Збаражі знайшли скарб
На подвір'ї монастиря у Збаражі знайшли скарб

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Теги: скарб, Тернопільщина
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