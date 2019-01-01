У Луцьку з'явилася біла Tesla Model X. Відеоогляд*

Вікторія Доманська у новому відеоблозі.



Насамперед наголошують на безшумності, безпечності та екологічності Тесли. «Раніше про такий автомобіль можна було тільки мріяти. Але для тих, хто йде в ногу з часом - можливо абсолютно все! Автомобіль Tesla Model X - це сучасна реальність!», - каже Вікторія Доманська.



Саме ця автівка має модифікацію D75. Без підзарядки вона може проїхати майже 355 км. А зарядити таке авто можна на спеціальних станціях, яких вже чимало у місті. До речі, одна з них встановлена на території комплексу WEST AUTO HUB. Також можна зарядити від звичайної розетки у 220 вольт.



Ведуча розповіла про особливості машини та прокаталася містом. Детальніше про це дивіться у відео.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Білий електромобіль Tesla Model X розмитнили в компанії WEST AUTO HUB . Чим унікальна автівка, розповіла керівниця відділу маркетингу та регіонального розвитку компаніїу новому відеоблозі.Насамперед наголошують на безшумності, безпечності та екологічності Тесли. «Раніше про такий автомобіль можна було тільки мріяти. Але для тих, хто йде в ногу з часом - можливо абсолютно все! Автомобіль Tesla Model X - це сучасна реальність!», - каже Вікторія Доманська.Саме ця автівка має модифікацію D75. Без підзарядки вона може проїхати майже 355 км. А зарядити таке авто можна на спеціальних станціях, яких вже чимало у місті. До речі, одна з них встановлена на території комплексу WEST AUTO HUB. Також можна зарядити від звичайної розетки у 220 вольт.Ведуча розповіла про особливості машини та прокаталася містом. Детальніше про це дивіться у відео.

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