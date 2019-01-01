У Луцьку з'явилася біла Tesla Model X. Відеоогляд*
Сьогодні, 15:45
Білий електромобіль Tesla Model X розмитнили в компанії WEST AUTO HUB. Чим унікальна автівка, розповіла керівниця відділу маркетингу та регіонального розвитку компанії Вікторія Доманська у новому відеоблозі.
Насамперед наголошують на безшумності, безпечності та екологічності Тесли. «Раніше про такий автомобіль можна було тільки мріяти. Але для тих, хто йде в ногу з часом - можливо абсолютно все! Автомобіль Tesla Model X - це сучасна реальність!», - каже Вікторія Доманська.
Саме ця автівка має модифікацію D75. Без підзарядки вона може проїхати майже 355 км. А зарядити таке авто можна на спеціальних станціях, яких вже чимало у місті. До речі, одна з них встановлена на території комплексу WEST AUTO HUB. Також можна зарядити від звичайної розетки у 220 вольт.
Ведуча розповіла про особливості машини та прокаталася містом. Детальніше про це дивіться у відео.
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Насамперед наголошують на безшумності, безпечності та екологічності Тесли. «Раніше про такий автомобіль можна було тільки мріяти. Але для тих, хто йде в ногу з часом - можливо абсолютно все! Автомобіль Tesla Model X - це сучасна реальність!», - каже Вікторія Доманська.
Саме ця автівка має модифікацію D75. Без підзарядки вона може проїхати майже 355 км. А зарядити таке авто можна на спеціальних станціях, яких вже чимало у місті. До речі, одна з них встановлена на території комплексу WEST AUTO HUB. Також можна зарядити від звичайної розетки у 220 вольт.
Ведуча розповіла про особливості машини та прокаталася містом. Детальніше про це дивіться у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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