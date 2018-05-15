На Волині до 1 вересня обіцяють відкрити нову школу

В селі Осівці навчальний рік розпочнеться у новій школі.Готовність школи, будівництво якої на стадії завершення, обговорили під час виїзної наради, що відбулася 6 серпня, в рамках робочої поїздки заступника голови облдержадміністрації Валентина Цьося у Камінь-Каширський район, - інформує прес-служба Волинської ОДА.Місцеві жителі сподіваються, що свято першого дзвоника відбудеться вже у новозбудованій школі.Відтак, заступник голови облдержадміністрації поспілкувався з місцевим населенням та запевнив, що будівельники та субпідрядні організації робитимуть усе можливе, аби школа запрацювала вже найближчим часом.Нині субпідрядні організації працюють над системами водовідведення, електрифікації, оповіщення тощо. Окрім того, не забули й про благоустрій територій, до влаштування яких долучилися не лише місцева владі, а й мешканці села.Розпочали будувати об’єкт у 2016-му році у рамках реалізації проектів Державного фонду регіонального розвитку. Так, щорічно на будівництво залучали кошти з ДФРР (основна частка), місцевого бюджету та субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій.Загальна кошторисна вартість – 75 млн 518 тис. грн. У 2019-му з Державного фонду регіонального розвитку на будівництво спрямували 21 млн 190 тис. грн та 2 млн 293 тис. грн з місцевого бюджету як співфінансування. Потужність – 220 учнівських місць.Нині будівельна готовність складає понад 90 відсотків. Тож за результатами наради генеральний підрядник директор будівельної компанії «Житлобуд-2», депутат обласної ради Леонід Стефанович сказав, що завершити роботи планують все-таки до початку навчального року.