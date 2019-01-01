Владика Михаїл очолив престольне свято у волинському селі. ФОТО





Про це повідомляють у пресслужбі



У проповіді владика привітав парафіян зі святом. Також архіпастир додав, що сьогодні ми вшановуємо історію православної Русі, нашої землі.



Зазначають, разом із митрополитом молилися декан протоієрей Андрій Сидор, настоятель парафії священник Михайло Стрільчук, інше духовенство горохівського та луцького районного деканатів.



На завершення служби архієрей вручив благословенні грамоти активним парафіянам за їх довге і віддане служіння на благо Церкви.



Опісля літургії священнослужителі із парафіянами помолилися за упокій захисників України перед пам’ятником, що встановили неподалік храму.



Церква Благовірних князів страстотерпців Бориса і Гліба зведена у 1864 році. У 2012 році зазнала перебудови. У березні цього року парафіяни звернулися до духовної консисторії із проханням зміни юрисдикції. Так, це було перше архієрейське Богослужіння після переходу парафії до ПЦУ.



Церква Благовірних князів страстотерпців Бориса і Гліба зведена у 1864 році. У 2012 році зазнала перебудови. У березні цього року парафіяни звернулися до духовної консисторії із проханням зміни юрисдикції.



Зауважують,це було перше архієрейське богослужіння після переходу парафії до ПЦУ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У день вшанування пам’яті Благовірних князів страстотерпців Бориса і Гліба митрополит Луцький і Волинський Михаїл очолив божественну літургію у храмі в селі Шклинь Горохівського деканату з нагоди престольного свята.Про це повідомляють у пресслужбі Волинської єпархії ПЦУ. У проповіді владика привітав парафіян зі святом. Також архіпастир додав, що сьогодні ми вшановуємо історію православної Русі, нашої землі.Зазначають, разом із митрополитом молилися декан протоієрей, настоятель парафії священник, інше духовенство горохівського та луцького районного деканатів.На завершення служби архієрей вручив благословенні грамоти активним парафіянам за їх довге і віддане служіння на благо Церкви.Опісля літургії священнослужителі із парафіянами помолилися за упокій захисників України перед пам’ятником, що встановили неподалік храму.Церква Благовірних князів страстотерпців Бориса і Гліба зведена у 1864 році. У 2012 році зазнала перебудови. У березні цього року парафіяни звернулися до духовної консисторії із проханням зміни юрисдикції. Так, це було перше архієрейське Богослужіння після переходу парафії до ПЦУ.Церква Благовірних князів страстотерпців Бориса і Гліба зведена у 1864 році. У 2012 році зазнала перебудови. У березні цього року парафіяни звернулися до духовної консисторії із проханням зміни юрисдикції.Зауважують,це було перше архієрейське богослужіння після переходу парафії до ПЦУ.

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