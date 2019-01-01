вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Владика Михаїл очолив престольне свято у волинському селі. ФОТО

Владика Михаїл очолив престольне свято у волинському селі. ФОТО
У день вшанування пам’яті Благовірних князів страстотерпців Бориса і Гліба митрополит Луцький і Волинський Михаїл очолив божественну літургію у храмі в селі Шклинь Горохівського деканату з нагоди престольного свята.

Про це повідомляють у пресслужбі Волинської єпархії ПЦУ.

У проповіді владика привітав парафіян зі святом. Також архіпастир додав, що сьогодні ми вшановуємо історію православної Русі, нашої землі.

Зазначають, разом із митрополитом молилися декан протоієрей Андрій Сидор, настоятель парафії священник Михайло Стрільчук, інше духовенство горохівського та луцького районного деканатів.

На завершення служби архієрей вручив благословенні грамоти активним парафіянам за їх довге і віддане служіння на благо Церкви.

Опісля літургії священнослужителі із парафіянами помолилися за упокій захисників України перед пам’ятником, що встановили неподалік храму.

Церква Благовірних князів страстотерпців Бориса і Гліба зведена у 1864 році. У 2012 році зазнала перебудови. У березні цього року парафіяни звернулися до духовної консисторії із проханням зміни юрисдикції. Так, це було перше архієрейське Богослужіння після переходу парафії до ПЦУ.

Церква Благовірних князів страстотерпців Бориса і Гліба зведена у 1864 році. У 2012 році зазнала перебудови. У березні цього року парафіяни звернулися до духовної консисторії із проханням зміни юрисдикції.

Зауважують,це було перше архієрейське богослужіння після переходу парафії до ПЦУ.

Владика Михаїл очолив престольне свято у волинському селі. ФОТО
Владика Михаїл очолив престольне свято у волинському селі. ФОТО
Владика Михаїл очолив престольне свято у волинському селі. ФОТО
Владика Михаїл очолив престольне свято у волинському селі. ФОТО
Владика Михаїл очолив престольне свято у волинському селі. ФОТО
Владика Михаїл очолив престольне свято у волинському селі. ФОТО
Владика Михаїл очолив престольне свято у волинському селі. ФОТО
Владика Михаїл очолив престольне свято у волинському селі. ФОТО
Владика Михаїл очолив престольне свято у волинському селі. ФОТО
Владика Михаїл очолив престольне свято у волинському селі. ФОТО
Владика Михаїл очолив престольне свято у волинському селі. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: владика Михаїл, літургія, волинське село
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
У Луцьку відкрили нову літню терасу із неймовірним краєвидом на місто*
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Ми можемо собі дозволити це»: епопея з виступом стриптизера на день волинського села
Сьогодні, 15:58
У Луцьку з'явилася біла Tesla Model X. Відеоогляд*
Сьогодні, 15:45
Владика Михаїл очолив престольне свято у волинському селі. ФОТО
Сьогодні, 15:43
Як відпочиває сім'я співака з Луцька MONATIKa. ФОТО
Сьогодні, 15:33
На Волині до 1 вересня обіцяють відкрити нову школу
Сьогодні, 15:24
Схожі новини
У волинське село приїде владика Михаїл У волинське село приїде владика Михаїл
02 серпень, 19:20
Митрополит Михаїл очолив богослужіння у волинському селі. ФОТО Митрополит Михаїл очолив богослужіння у волинському селі. ФОТО
05 серпень, 18:15
Мешканці волинського села два дні сидітимуть без газу Мешканці волинського села два дні сидітимуть без газу
05 серпень, 19:50
У селі на Волині відбулася перша літургія українською мовою У селі на Волині відбулася перша літургія українською мовою
05 серпень, 02:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Володимирі-Волинському замінували міськраду: працівників евакуювали. ФОТО
Сьогодні, 16:35
 0
На Волині батько зґвалтував 14-річну доньку
Сьогодні, 16:32
 0
У волинському селищі встановлюють камери
Сьогодні, 16:29
 0
Біля фотостели Героям у центрі Луцька поскандалили айдарівці, волонтерка і поліція. ФОТО
Сьогодні, 16:28
 0
У селі на Волині збудують сучасний стадіон
Сьогодні, 16:21
 0
Медіа
відео
1/8
﻿