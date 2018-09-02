Як відпочиває сім'я співака з Луцька MONATIKa. ФОТО
Сьогодні, 15:33
Показали фото відпочинку сім'ї відомого співака Дмитра Монатіка.
Про це пише ТСН.
Український мультиартист MONATIK, який нещодавно вперше розсекретив імена своїх синів, вирушив у відпустку.
Разом з дітьми та дружиною Іриною Дмитро полетів до сонячної Туреччини. Подружжя зупинилося в одному з готелів у Кемері. Про те, як минає їхній відпочинок, дружина Монатіка показала в Instagram.
Ірина розмістила декілька фото, на яких зображені море, лежаки. Окрім того, дружина виконавця показала, як він разом з маленькими синами гуляє вздовж узбережжя. Щоправда, як і раніше, пара не квапиться оприлюднювати обличчя своїх дітей.
«Мої чоловіки», – з гордістю підписала знімок, де зображений Монатік з синами, Ірина.
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Про це пише ТСН.
Український мультиартист MONATIK, який нещодавно вперше розсекретив імена своїх синів, вирушив у відпустку.
Разом з дітьми та дружиною Іриною Дмитро полетів до сонячної Туреччини. Подружжя зупинилося в одному з готелів у Кемері. Про те, як минає їхній відпочинок, дружина Монатіка показала в Instagram.
Ірина розмістила декілька фото, на яких зображені море, лежаки. Окрім того, дружина виконавця показала, як він разом з маленькими синами гуляє вздовж узбережжя. Щоправда, як і раніше, пара не квапиться оприлюднювати обличчя своїх дітей.
«Мої чоловіки», – з гордістю підписала знімок, де зображений Монатік з синами, Ірина.
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Коментарі 1
Maxx Royal Kemer, найдорожчий готель Кемеру. Там всі гості - співаки і артисти. Політики часом. Молодець Дмитро, чекаємо з концертом в рідному місті!
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