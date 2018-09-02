Як відпочиває сім'я співака з Луцька MONATIKa. ФОТО

Дмитра Монатіка.



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Український мультиартист MONATIK, який нещодавно вперше розсекретив імена своїх синів, вирушив у відпустку.



Разом з дітьми та дружиною Іриною Дмитро полетів до сонячної Туреччини. Подружжя зупинилося в одному з готелів у Кемері. Про те, як минає їхній відпочинок, дружина Монатіка показала в Instagram.



Ірина розмістила декілька фото, на яких зображені море, лежаки. Окрім того, дружина виконавця показала, як він разом з маленькими синами гуляє вздовж узбережжя. Щоправда, як і раніше, пара не квапиться оприлюднювати обличчя своїх дітей.



«Мої чоловіки», – з гордістю підписала знімок, де зображений Монатік з синами, Ірина.





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