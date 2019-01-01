Де на Волині та у Луцьку не буде світла 8 серпня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 8 серпня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 09:00 - 17:00с. Хворостів, вул. ТихаВимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1. ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-273 09:30 – 16:30 с. Видерта вул. Ковельська2. ПЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 КТП-106 09:40 – 17:00 Школа, ФАП, АТС, Контора, ПП Литвин С.В., Шкільна їдальня, с/рада с. Клітицьк вул. Центральна1 ПЛ-0,4кВ КТП-1449:00-18:00 ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.КіверціФОП Скарвінко Віра ЮліанівнаПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерцівул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,вул.Мічуріна,буд.1-30вул.Медвєвєва,буд.1-30вул.Воровського,буд.1-71вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-272 ПЛ-0,4кВ КТП-126 9:00-18:00 ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.КіверціКіверцівське міське споживче товариствоПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерцівул.45 років Перемогивул.Будівельників3 ПЛ-0,4кВ КТП-3279:00-17:00 ПЛ-0,4кВ КТП-327 смт.ЦуманьПЛ-0,4кВ КТП-327 смт.Цуманьвул.О.Кошового,24-54/парні/,35-59/непарні/вул.Ковпака вул.Терешкової,21-29/непарні/,36-58/парні вул.Д.Галицького,1-194 ПЛ-10кВ Л 14-08 13:00-15:00ПЛ-10кВ Л 14-08КТП-259 смт.ЦуманьФОП Філюк Олександр ДмитровичФОП Аліферчук Михайло МихайловичФОП Кучер Любов ПетрівнаФОП Арендарчук Алла МиколаївнаФОП Кобилан Олександр ВасильовичФОП Януль Олександр ОлександровичТзОВ "Аптека Васса"ФОП Піцина Єва ХомівнаФОП Футрук Володимир МиколайовичФОП Дуб Володимир ПрокоповичФОП Данилевська Світлана ЮхимівнаПВКП "Василина"Цуманське ВУЖКГ,ЦеркваПЛ-10кВ Л 14-08КТП-259 смт.Цуманьвул.Путилівська, буд.1-32, вул.Мєдвєдєва,вул.Чапаєва вул.Шевченка5 ПЛ-10кВ Л 14-0510:30-13:00ПЛ-10кВ Л 14-05КТП-200 смт.ЦуманьКТП-327 смт.ЦуманьКТП-512 смт.ЦуманьФОП Ройко Микола ВасильовичЦуманське споживче товариствоКТП-572 смт.ЦуманьОК "Новий масив" ПЛ-10кВ Л 14-05КТП-200 смт.Цуманьвул.Ч.Армії вул.Б.Хмельницького,буд.1-65, вул.Кузнецова, буд.1-32КТП-327 смт.Цуманьвул.О.Кошового, вул.Терешковоївул.Ковпака вул.Д.ГалицькогоКТП-512 смт.Цуманьвул.ГрушевськогоКТП-572 смт.Цумань1. 9:00-17:00ФОП Куденчук А.Л.ФОП Приступа М.В.ФОП Нагорова В.Я.ОСББ "Рейкол"РЖКП №1Ф.О.Дудка Ю. А.ФОП Мацюк О.Я.Ф.О. Догойда Ю.В.Ков. Терцентр соц.обслуг.ЖБК"Волинь"ОСББ "Ясен"ФОП Омелянюк В.МФОП Шайнюк А.К.Гаражн.кооп.ПроміньПАТ "Укрнафта"ПФ "Юкон" – СКПП"Укр-Петроль"ФОП Місюра О.В.ОК "Підгірський-5"ФОП Яскорський О.ІТзОВ "Ковельрембуд" м.Ковель, вул.Липинського, Вітовського, Садова, О.Вересая, Нова, Підколодного, Варшавська, Володимирська,2.ПЛ-0,4кВ від КТП №2409:00-17:00ФОП Наконечний П.М.ФОП Шворак П.Є.c.Білин3.ПЛ-0,4кВ від КТП №2959:00-17:00побутс.ЗасмикиЛокачинський районВимкнень споживачів не заплановано.1. 13:30-17:00КНС №8 Вул. Гірна, 34-40Вул. Львівська, 19-49Вул. СупутникаВул. ЦегельнаВул. Потебні, 31-452. ТП-520 РУ-0,4 І СШремонт 08:00-13:00 Магазин ЗабіякаПерукарня Вул. Арцеулова, 12-20 в. 13. ТП-520 РУ-0,4 ІІ СШремонт 13:00-17:00 Магазин ЗабіякаПерукарня Вул. Арцеулова, 12-20 в. 2Вимкнень споживачів не заплановано.1. 9:00 – 19:00с.Положево ТзОВ "Волинська ягідка"Венське екологічний постс.ПоложевоВимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1 ТП-47 09:00 – 17:00 ВГРЗ, Хресто Воздвиженська церква, магазин Взуття м.Нововолинськвул.Гагаріна, 22-28вул.А.Кримського, 3-21, 2-26вул.Небесної Сотні, 32, 34вул.К.Ольги, 1-7вул.Маяковського, 16вул.Винниченка, 19-232 ТП-40 09:00 – 17:00 ЦМЛ-пральня, кухня, швидка допомога, магазин Автозапчастини, стоматолог м.Нововолинськвул.Героїв УПА, 1-15, 2-18п-т Дружби, 31-41вул.Світла, 1-37, 2-32бВимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-115 9:00-17:00 с.Уляники рибучасток, свинарник. с.Уляники вул.Центральна.2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-242 9:00-17:00 с.Ольганівка вул.Гранична, 32-56,59-79.3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-377 9:00-17:00 с.Копачівка СКЗ, кіоск, торговий павільйон, с.Копачівка вул.Першотравнева,73-131, 50-128, 51-71,4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски7 ПЛ-10кВ Л18-06 9:00-17:00 м.Рожище артскважина, майстерня, ГРП, м.Рожище вул.Куліша,26-115,Шевченка,107-144,83-105, Чехова,13-30,Лугова, П.Савєльєвої,1-34, Островського,1-45,Лермонтова,14,Кольцова,41-51,К.Шолокадзе,45-91,52-114,8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-313 9:00-17:00 с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школи с.Луків, вул.Привітна, 8 Березня9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-47 9:00-17:00 с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАП с.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова10 ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка11 ПЛ-0,4 кВ від КТП-325 9:00-17:00 с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клуб с.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру12 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-331 9:00-17:00 м.Рожище лікарня.13 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-401 9:00-17:00 м.Рожище притулок, адмінприміщення, КНС. м.Рожище вул.Куліша, 28А,30А,32А,34А.Вимкнень споживачів не заплановано.1. 14:00-16:30Гайківська с/р – адмінприміщення, пошта, АТС, ФАП, школа, дит.садок, столова школи ФОП Зламанець Й.П.- зерносклад, ФГ « Уко- світ України» - бригада с.Гайки2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-318 с.Пересіка 11:00-15:00 ПП «КРП» - база відпочинку с.Пересіка3 ПЛ-0,4 кВ Л-1,Л-7 від КТП-105 смт Луків 10:00-16:00 Луківська с/р – школа, кухня смт Луків вул.1-го Травня, І.Франка, Лящука,