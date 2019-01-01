Де на Волині та у Луцьку не буде світла 8 серпня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 8 серпня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
с. Хворостів, вул. Тиха
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-273 09:30 – 16:30 с. Видерта вул. Ковельська
2. ПЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 КТП-106 09:40 – 17:00 Школа, ФАП, АТС, Контора, ПП Литвин С.В., Шкільна їдальня, с/рада с. Клітицьк вул. Центральна
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4кВ КТП-144
9:00-18:00 ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
2 ПЛ-0,4кВ КТП-126 9:00-18:00 ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерці
Ківерцівське міське споживче товариство
ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерці
вул.45 років Перемоги
вул.Будівельників
3 ПЛ-0,4кВ КТП-327
9:00-17:00 ПЛ-0,4кВ КТП-327 смт.Цумань
ПЛ-0,4кВ КТП-327 смт.Цумань
вул.О.Кошового,24-54/парні/,35-59/непарні/
вул.Ковпака вул.Терешкової,21-29/непарні/,36-58/парні вул.Д.Галицького,1-19
4 ПЛ-10кВ Л 14-08 13:00-15:00
ПЛ-10кВ Л 14-08
КТП-259 смт.Цумань
ФОП Філюк Олександр Дмитрович
ФОП Аліферчук Михайло Михайлович
ФОП Кучер Любов Петрівна
ФОП Арендарчук Алла Миколаївна
ФОП Кобилан Олександр Васильович
ФОП Януль Олександр Олександрович
ТзОВ "Аптека Васса"
ФОП Піцина Єва Хомівна
ФОП Футрук Володимир Миколайович
ФОП Дуб Володимир Прокопович
ФОП Данилевська Світлана Юхимівна
ПВКП "Василина"
Цуманське ВУЖКГ,
Церква
ПЛ-10кВ Л 14-08
КТП-259 смт.Цумань
вул.Путилівська, буд.1-32, вул.Мєдвєдєва,
вул.Чапаєва вул.Шевченка
5 ПЛ-10кВ Л 14-05
10:30-13:00
ПЛ-10кВ Л 14-05
КТП-200 смт.Цумань
КТП-327 смт.Цумань
КТП-512 смт.Цумань
ФОП Ройко Микола Васильович
Цуманське споживче товариство
КТП-572 смт.Цумань
ОК "Новий масив" ПЛ-10кВ Л 14-05
КТП-200 смт.Цумань
вул.Ч.Армії вул.Б.Хмельницького,буд.1-65, вул.Кузнецова, буд.1-32
КТП-327 смт.Цумань
вул.О.Кошового, вул.Терешкової
вул.Ковпака вул.Д.Галицького
КТП-512 смт.Цумань
вул.Грушевського
КТП-572 смт.Цумань
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ФОП Куденчук А.Л.
ФОП Приступа М.В.
ФОП Нагорова В.Я.
ОСББ "Рейкол"
РЖКП №1
Ф.О.Дудка Ю. А.
ФОП Мацюк О.Я.
Ф.О. Догойда Ю.В.
Ков. Терцентр соц.обслуг.
ЖБК"Волинь"
ОСББ "Ясен"
ФОП Омелянюк В.М
ФОП Шайнюк А.К.
Гаражн.кооп.Промінь
ПАТ "Укрнафта"
ПФ "Юкон" – СК
ПП"Укр-Петроль"
ФОП Місюра О.В.
ОК "Підгірський-5"
ФОП Яскорський О.І
ТзОВ "Ковельрембуд" м.Ковель, вул.Липинського, Вітовського, Садова, О.Вересая, Нова, Підколодного, Варшавська, Володимирська,
2.
ПЛ-0,4кВ від КТП №240
9:00-17:00
ФОП Наконечний П.М.
ФОП Шворак П.Є.
c.Білин
3.
ПЛ-0,4кВ від КТП №295
9:00-17:00
побут
с.Засмики
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
КНС №8 Вул. Гірна, 34-40
Вул. Львівська, 19-49
Вул. Супутника
Вул. Цегельна
Вул. Потебні, 31-45
2. ТП-520 РУ-0,4 І СШ
ремонт 08:00-13:00 Магазин Забіяка
Перукарня Вул. Арцеулова, 12-20 в. 1
3. ТП-520 РУ-0,4 ІІ СШ
ремонт 13:00-17:00 Магазин Забіяка
Перукарня Вул. Арцеулова, 12-20 в. 2
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 19:00
с.Положево ТзОВ "Волинська ягідка"
Венське екологічний пост
с.Положево
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1 ТП-47 09:00 – 17:00 ВГРЗ, Хресто Воздвиженська церква, магазин Взуття м.Нововолинськ
вул.Гагаріна, 22-28
вул.А.Кримського, 3-21, 2-26
вул.Небесної Сотні, 32, 34
вул.К.Ольги, 1-7
вул.Маяковського, 16
вул.Винниченка, 19-23
2 ТП-40 09:00 – 17:00 ЦМЛ-пральня, кухня, швидка допомога, магазин Автозапчастини, стоматолог м.Нововолинськ
вул.Героїв УПА, 1-15, 2-18
п-т Дружби, 31-41
вул.Світла, 1-37, 2-32б
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-115 9:00-17:00 с.Уляники рибучасток, свинарник. с.Уляники вул.Центральна.
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-242 9:00-17:00 с.Ольганівка вул.Гранична, 32-56,59-79.
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-377 9:00-17:00 с.Копачівка СКЗ, кіоск, торговий павільйон, с.Копачівка вул.Першотравнева,73-131, 50-128, 51-71,
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски
7 ПЛ-10кВ Л18-06 9:00-17:00 м.Рожище артскважина, майстерня, ГРП, м.Рожище вул.Куліша,26-115,Шевченка,107-144,83-105, Чехова,13-30,Лугова, П.Савєльєвої,1-34, Островського,1-45,Лермонтова,14,Кольцова,41-51,К.Шолокадзе,45-91,52-114,
8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-313 9:00-17:00 с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школи с.Луків, вул.Привітна, 8 Березня
9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-47 9:00-17:00 с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАП с.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова
10 ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка
11 ПЛ-0,4 кВ від КТП-325 9:00-17:00 с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клуб с.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру
12 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-331 9:00-17:00 м.Рожище лікарня.
13 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-401 9:00-17:00 м.Рожище притулок, адмінприміщення, КНС. м.Рожище вул.Куліша, 28А,30А,32А,34А.
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Турійський район
1. 14:00-16:30
Гайківська с/р – адмінприміщення, пошта, АТС, ФАП, школа, дит.садок, столова школи ФОП Зламанець Й.П.- зерносклад, ФГ « Уко- світ України» - бригада с.Гайки
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-318 с.Пересіка 11:00-15:00 ПП «КРП» - база відпочинку с.Пересіка
3 ПЛ-0,4 кВ Л-1,Л-7 від КТП-105 смт Луків 10:00-16:00 Луківська с/р – школа, кухня смт Луків вул.1-го Травня, І.Франка, Лящука,
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
с. Хворостів, вул. Тиха
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-273 09:30 – 16:30 с. Видерта вул. Ковельська
2. ПЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 КТП-106 09:40 – 17:00 Школа, ФАП, АТС, Контора, ПП Литвин С.В., Шкільна їдальня, с/рада с. Клітицьк вул. Центральна
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4кВ КТП-144
9:00-18:00 ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
2 ПЛ-0,4кВ КТП-126 9:00-18:00 ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерці
Ківерцівське міське споживче товариство
ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерці
вул.45 років Перемоги
вул.Будівельників
3 ПЛ-0,4кВ КТП-327
9:00-17:00 ПЛ-0,4кВ КТП-327 смт.Цумань
ПЛ-0,4кВ КТП-327 смт.Цумань
вул.О.Кошового,24-54/парні/,35-59/непарні/
вул.Ковпака вул.Терешкової,21-29/непарні/,36-58/парні вул.Д.Галицького,1-19
4 ПЛ-10кВ Л 14-08 13:00-15:00
ПЛ-10кВ Л 14-08
КТП-259 смт.Цумань
ФОП Філюк Олександр Дмитрович
ФОП Аліферчук Михайло Михайлович
ФОП Кучер Любов Петрівна
ФОП Арендарчук Алла Миколаївна
ФОП Кобилан Олександр Васильович
ФОП Януль Олександр Олександрович
ТзОВ "Аптека Васса"
ФОП Піцина Єва Хомівна
ФОП Футрук Володимир Миколайович
ФОП Дуб Володимир Прокопович
ФОП Данилевська Світлана Юхимівна
ПВКП "Василина"
Цуманське ВУЖКГ,
Церква
ПЛ-10кВ Л 14-08
КТП-259 смт.Цумань
вул.Путилівська, буд.1-32, вул.Мєдвєдєва,
вул.Чапаєва вул.Шевченка
5 ПЛ-10кВ Л 14-05
10:30-13:00
ПЛ-10кВ Л 14-05
КТП-200 смт.Цумань
КТП-327 смт.Цумань
КТП-512 смт.Цумань
ФОП Ройко Микола Васильович
Цуманське споживче товариство
КТП-572 смт.Цумань
ОК "Новий масив" ПЛ-10кВ Л 14-05
КТП-200 смт.Цумань
вул.Ч.Армії вул.Б.Хмельницького,буд.1-65, вул.Кузнецова, буд.1-32
КТП-327 смт.Цумань
вул.О.Кошового, вул.Терешкової
вул.Ковпака вул.Д.Галицького
КТП-512 смт.Цумань
вул.Грушевського
КТП-572 смт.Цумань
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ФОП Куденчук А.Л.
ФОП Приступа М.В.
ФОП Нагорова В.Я.
ОСББ "Рейкол"
РЖКП №1
Ф.О.Дудка Ю. А.
ФОП Мацюк О.Я.
Ф.О. Догойда Ю.В.
Ков. Терцентр соц.обслуг.
ЖБК"Волинь"
ОСББ "Ясен"
ФОП Омелянюк В.М
ФОП Шайнюк А.К.
Гаражн.кооп.Промінь
ПАТ "Укрнафта"
ПФ "Юкон" – СК
ПП"Укр-Петроль"
ФОП Місюра О.В.
ОК "Підгірський-5"
ФОП Яскорський О.І
ТзОВ "Ковельрембуд" м.Ковель, вул.Липинського, Вітовського, Садова, О.Вересая, Нова, Підколодного, Варшавська, Володимирська,
2.
ПЛ-0,4кВ від КТП №240
9:00-17:00
ФОП Наконечний П.М.
ФОП Шворак П.Є.
c.Білин
3.
ПЛ-0,4кВ від КТП №295
9:00-17:00
побут
с.Засмики
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
КНС №8 Вул. Гірна, 34-40
Вул. Львівська, 19-49
Вул. Супутника
Вул. Цегельна
Вул. Потебні, 31-45
2. ТП-520 РУ-0,4 І СШ
ремонт 08:00-13:00 Магазин Забіяка
Перукарня Вул. Арцеулова, 12-20 в. 1
3. ТП-520 РУ-0,4 ІІ СШ
ремонт 13:00-17:00 Магазин Забіяка
Перукарня Вул. Арцеулова, 12-20 в. 2
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 19:00
с.Положево ТзОВ "Волинська ягідка"
Венське екологічний пост
с.Положево
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1 ТП-47 09:00 – 17:00 ВГРЗ, Хресто Воздвиженська церква, магазин Взуття м.Нововолинськ
вул.Гагаріна, 22-28
вул.А.Кримського, 3-21, 2-26
вул.Небесної Сотні, 32, 34
вул.К.Ольги, 1-7
вул.Маяковського, 16
вул.Винниченка, 19-23
2 ТП-40 09:00 – 17:00 ЦМЛ-пральня, кухня, швидка допомога, магазин Автозапчастини, стоматолог м.Нововолинськ
вул.Героїв УПА, 1-15, 2-18
п-т Дружби, 31-41
вул.Світла, 1-37, 2-32б
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-115 9:00-17:00 с.Уляники рибучасток, свинарник. с.Уляники вул.Центральна.
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-242 9:00-17:00 с.Ольганівка вул.Гранична, 32-56,59-79.
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-377 9:00-17:00 с.Копачівка СКЗ, кіоск, торговий павільйон, с.Копачівка вул.Першотравнева,73-131, 50-128, 51-71,
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски
7 ПЛ-10кВ Л18-06 9:00-17:00 м.Рожище артскважина, майстерня, ГРП, м.Рожище вул.Куліша,26-115,Шевченка,107-144,83-105, Чехова,13-30,Лугова, П.Савєльєвої,1-34, Островського,1-45,Лермонтова,14,Кольцова,41-51,К.Шолокадзе,45-91,52-114,
8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-313 9:00-17:00 с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школи с.Луків, вул.Привітна, 8 Березня
9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-47 9:00-17:00 с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАП с.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова
10 ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка
11 ПЛ-0,4 кВ від КТП-325 9:00-17:00 с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клуб с.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру
12 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-331 9:00-17:00 м.Рожище лікарня.
13 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-401 9:00-17:00 м.Рожище притулок, адмінприміщення, КНС. м.Рожище вул.Куліша, 28А,30А,32А,34А.
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Турійський район
1. 14:00-16:30
Гайківська с/р – адмінприміщення, пошта, АТС, ФАП, школа, дит.садок, столова школи ФОП Зламанець Й.П.- зерносклад, ФГ « Уко- світ України» - бригада с.Гайки
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-318 с.Пересіка 11:00-15:00 ПП «КРП» - база відпочинку с.Пересіка
3 ПЛ-0,4 кВ Л-1,Л-7 від КТП-105 смт Луків 10:00-16:00 Луківська с/р – школа, кухня смт Луків вул.1-го Травня, І.Франка, Лящука,
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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