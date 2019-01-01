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«Ми можемо собі дозволити це»: епопея з виступом стриптизера на день волинського села

«Ми можемо собі дозволити це»: епопея з виступом стриптизера на день волинського села
На святкування Дня села Вишеньки, що у Рожищенському районі, мешканці замовили собі виступ популярного стриптизера Mr.Tiko.

Афішу свята у соцмережі поширила жителька цього села Антоніна Клімчук, - пише Захід.нет.

Відомо, що День села тут святкуватимуть у суботу, 10 серпня. По обіді виступатиме духовий оркестр, дует бандуристок, група «Яворина» та інші артисти. А вже увечері їх розважатиме стриптизер Mr.Tiko – один із найвідоміших виконавців еротичних танців в області.

Як розповіли у Носачевичівській сільській раді, куди входить село Вишеньки, програму святкування вони узгоджували, але про стриптиз інформації не мають.

Антоніна Клімчук, яку у сільраді назвали співорганізаторкою відзначення Дня села, повідомила, що виступ танцюриста оплатили місцеві приватні підприємці.

«Якщо місто собі може дозволити, то чому село не може собі цього дозволити. Якщо люди забажали собі таке. Буде людина виступати о тій порі, коли не буде дітей. Рівень виступу буде скромніший, ніж якби це було в якихось нічних клубах. Як людина гарно затанцює, то чому сільські жінки, які важко працюють і не можуть ходити в ресторани чи клуби, не можуть побачити такий танок? У нас багато приватних підприємців, ми можемо собі дозволити це», – заявила вона.

Антоніна Клімчук додала, що танцюватиме Mr.Tiko хоч і ввечері, проте на відкритій території в центрі села, де, за офіційними даними, мешкає 331 людина.

Mr.Tiko (Олександр Огурцов) – відомий на Волині виконавець еротичних танців. Згідно з розцінками на сайті «Стриптиз на замовлення в Україні», його послуги коштують від 2 тисяч гривень за танок, а вартість шоу-програми у його виконанні – від 5 тисяч гривень. Огурцов вчився в університеті ДСНС в Харкові, але рятувальником не став і повернувся до Луцька танцювати.

Нині танцюрист виступає в нічних клубах, на корпоративах та виконує індивідуальні замовлення.

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Теги: стриптизер, День села, Вишеньки
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