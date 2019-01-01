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У волинському селищі встановлюють камери

У волинському селищі встановлюють камери
У селищі Любешів одноіменного району тривають роботи по встановленню камер відеоспостереження.

Про це повідомили на сайті Любешівської ОТГ.

Зазначили, що всього встановлять десять камер.

«В перспективі, якщо буде така необхідність, камер відеоспостереження може побільшати», – зазначили у повідомленні.

Доступ до відео матимуть працівники поліції.

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Теги: камера, Любешів, Волинь
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