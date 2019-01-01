У волинському селищі встановлюють камери





Про це повідомили на сайті Любешівської ОТГ.



Зазначили, що всього встановлять десять камер.



«В перспективі, якщо буде така необхідність, камер відеоспостереження може побільшати», – зазначили у повідомленні.



Доступ до відео матимуть працівники поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Любешів одноіменного району тривають роботи по встановленню камер відеоспостереження.Про це повідомили на сайті Любешівської ОТГ.Зазначили, що всього встановлять десять камер.«В перспективі, якщо буде така необхідність, камер відеоспостереження може побільшати», – зазначили у повідомленні.Доступ до відео матимуть працівники поліції.

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