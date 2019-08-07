У Володимирі-Волинському замінували міськраду: працівників евакуювали. ФОТО





Про це виданню



Станом на 16:05 працівників міської ради евакуювали і проводиться перевірка.



На місці працюють працівники Володимир-Волинського відділу поліції та володимир-волинські рятувальники.



16:15 – працівники міської ради досі евакуйовані. Пішоходам на територію міської ради прохід заборонений.



Інформація оновлюється.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Надійшла інформація про те, що замінували Володимир-Волинську міськраду.Про це виданню Княжий Град повідомили власні джерела.Станом на 16:05 працівників міської ради евакуювали і проводиться перевірка.На місці працюють працівники Володимир-Волинського відділу поліції та володимир-волинські рятувальники.16:15 – працівники міської ради досі евакуйовані. Пішоходам на територію міської ради прохід заборонений.Інформація оновлюється.

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