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У Володимирі-Волинському замінували міськраду: працівників евакуювали. ФОТО

У Володимирі-Волинському замінували міськраду: працівників евакуювали. ФОТО
Надійшла інформація про те, що замінували Володимир-Волинську міськраду.

Про це виданню Княжий Град повідомили власні джерела.

Станом на 16:05 працівників міської ради евакуювали і проводиться перевірка.

На місці працюють працівники Володимир-Волинського відділу поліції та володимир-волинські рятувальники.

16:15 – працівники міської ради досі евакуйовані. Пішоходам на територію міської ради прохід заборонений.

Інформація оновлюється.

У Володимирі-Волинському замінували міськраду: працівників евакуювали. ФОТО
У Володимирі-Волинському замінували міськраду: працівників евакуювали. ФОТО
У Володимирі-Волинському замінували міськраду: працівників евакуювали. ФОТО

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Теги: замінування, Волинь, Володимир-Волинський
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