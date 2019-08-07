У Володимирі-Волинському замінували міськраду: працівників евакуювали. ФОТО
Сьогодні, 16:35
Надійшла інформація про те, що замінували Володимир-Волинську міськраду.
Про це виданню Княжий Град повідомили власні джерела.
Станом на 16:05 працівників міської ради евакуювали і проводиться перевірка.
На місці працюють працівники Володимир-Волинського відділу поліції та володимир-волинські рятувальники.
16:15 – працівники міської ради досі евакуйовані. Пішоходам на територію міської ради прохід заборонений.
Інформація оновлюється.
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Про це виданню Княжий Град повідомили власні джерела.
Станом на 16:05 працівників міської ради евакуювали і проводиться перевірка.
На місці працюють працівники Володимир-Волинського відділу поліції та володимир-волинські рятувальники.
16:15 – працівники міської ради досі евакуйовані. Пішоходам на територію міської ради прохід заборонений.
Інформація оновлюється.
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