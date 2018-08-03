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Волинянин вирощував на городі коноплю: кущі вилучили

Волинянин вирощував на городі коноплю: кущі вилучили
У жителя Старовижівського району вилучили 21 кущ конопель.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.

У вівторок, 6 серпня, під час проведення санкціонованого обшуку на території домогосподарства 40-річного волинянина співробітники поліції вилучили 21 кущ коноплі. Зразки вилучених рослин направили на дослідження у Волинській науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Окрім цього, у будинку волинянина поліція виявила пристрій для вживання наркотичних засобів.

За цим фактом триває досудове розслідування розпочате за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.

Цього ж дня, у рамках проведення оперативно-профілактичної операції «Мак-2019», співробітники Локачинського відділення поліції на присадибній ділянці 48-річної жительки району виявили 380 рослин маку.

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

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Теги: конопля, Волинь
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