Волинянин вирощував на городі коноплю: кущі вилучили
Сьогодні, 16:40
У жителя Старовижівського району вилучили 21 кущ конопель.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
У вівторок, 6 серпня, під час проведення санкціонованого обшуку на території домогосподарства 40-річного волинянина співробітники поліції вилучили 21 кущ коноплі. Зразки вилучених рослин направили на дослідження у Волинській науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Окрім цього, у будинку волинянина поліція виявила пристрій для вживання наркотичних засобів.
За цим фактом триває досудове розслідування розпочате за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.
Цього ж дня, у рамках проведення оперативно-профілактичної операції «Мак-2019», співробітники Локачинського відділення поліції на присадибній ділянці 48-річної жительки району виявили 380 рослин маку.
За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування.
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Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
У вівторок, 6 серпня, під час проведення санкціонованого обшуку на території домогосподарства 40-річного волинянина співробітники поліції вилучили 21 кущ коноплі. Зразки вилучених рослин направили на дослідження у Волинській науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Окрім цього, у будинку волинянина поліція виявила пристрій для вживання наркотичних засобів.
За цим фактом триває досудове розслідування розпочате за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.
Цього ж дня, у рамках проведення оперативно-профілактичної операції «Мак-2019», співробітники Локачинського відділення поліції на присадибній ділянці 48-річної жительки району виявили 380 рослин маку.
За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування.
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